İtirafçı ifadesi: CHP kurultayında piyasaya çıkmamış telefon dağıtılmış!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik "mali suçlar" soruşturması kapsamında tutuklanan Neva Organizasyon Şirketi sahibi Ahmet Çiçek, 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade verdi.

Çiçek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde, aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan reklamcı Murat Kapki’nin ofisindeki bir görüşmeyi anlattı.

Yeni Şafak'ın aktardığı habere göre, Kapki’nin ofisindeki görüşmeyi aktaran Ahmet Çiçek, "Bana yapacağı ödeme yerine 7 adet ‘iPhone 16 Pro Max’ verdi. Telefonların ne alaka olduğunu sorduğumda ise gülerek ‘Bunlar fazla kaldı’ dedi. Telefonları kabul ettim. Bu telefonların haberlerde de yer alan şaibeli kongrede CHP delegelerine dağıtılan ve fazla kalan telefonlar olduğunu tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

TELEFONLAR KURULTAYDAN 1 YIL SONRA PİYASAYA ÇIKTI

Soruşturmaya konu olan 38. CHP Kurultayı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlendi.

Apple'ın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre ise, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max için ön siparişler 13 Eylül 2024'te başladı ve bu telefonlar 20 Eylül 2024'te satışa sunuldu.