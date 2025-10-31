"İtirafçı oldu" iddiası: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan açıklama

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kendisi hakkında ortaya atılan "itirafçı oldu" iddialarına sert tepki göstererek 415 yıl hapisle yargılandığını anımsattı.

Rıza Akpolat, kendisi hakkında ortaya atılan "itirafçı oldu" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Cezaevi koşullarında, avukat görüş kabininde yazdığı notun zor okunabileceğini belirten Akpolat, şunları kaydetti:

"13 Ocak’tan itibaren düzenli olarak itirafçı olduğum söylendi. Öyle ki milletvekillerini cezaevinden kovduğum, görüşmeye çıkmadığım, Genel Başkanım dahil birçok kişiyle tartıştığım söylendi. Bunları yazanların ve televizyonlarda konuşanların kendinden emin hallerini görünce; bu örgütlü kötülükle ve bu kadar yalanla nasıl mücadele edeceğimi düşündüm."

Akpolat, uzun süre sessiz kaldığını ancak dostlarının baskısıyla tutukluluğunun 201. gününde iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptığını hatırlatarak, "Tahmin ettiğim üzere sonuç değişmedi, yayınlar devam etti" dedi.

"415 YIL HAPİS İSTENİYOR"

Açıklamasında, iddianamenin hazırlanmasının ardından suçlamaların ciddiyetine dikkat çeken Akpolat, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi iddianame çıktığına göre ve en ağır suçlamalara maruz kalıp 415 yıl hapsim istendiğine göre, bana 'itirafçı oldu' diyenler kamuoyundan özür dileyecek mi? Ya da suç duyurusunda bulunduğumuz kişilerle ilgili gerekli işlemler yapılacak mı? Yasalara saygılı bir T.C. vatandaşı olarak bu iftiraları atanlarla ilgili hızlıca harekete geçilmesini istiyorum."

"SEÇMENLE ARAMIZDAKİ BAĞI ZAYIFLATMAK İSTİYORLAR"

Akpolat, kendisine yönelik iddiaların siyasi amaçlarla gündeme getirildiğini belirterek, "Emin olun, bu yalan gibi diğer tüm yalanları da sabırla teker teker çökerteceğiz. Bunların siyaseten yapıldığını, seçmenle aramızdaki bağın zayıflatılmasına yönelik olduğunu çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.

"HEDEF HALİNE GETİRİLDİM"

Son kurultayda yaptıkları tercih ve değişimdeki rolü nedeniyle hem iktidar hem de parti içinde hedef hale getirildiğini belirten Akpolat, şunları kaydetti:

"Son kurultayda yaptığımız tercihlerin ve değişimdeki rolümüz nedeniyle hem iktidar hem de parti içinde hedef hâline getirildim. Ben atadan, dededen CHP’liyim. Babam; ilçe yöneticiliği, meclis üyeliği, kurultay delegeliği dâhil partide birçok görev aldı. Ben de çocuk yaşlarımdan itibaren siyasetin içinde oldum; gençlik kolu yöneticiliği, ilçe başkanlığı, il başkan vekilliği ve belediye başkanlığı görevlerinde bulundum."

"CUMHURİYET’E VE CHP’YE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Dolayısıyla bir kişiye veya menfaat ilişkisine bağlı olarak değil, Atatürk’ün kurduğu ve bize emanet ettiği partimize her koşulda sahip çıkıyoruz. İçeride, dışarıda, nerede olursak olalım; ülkemize, Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne sahip çıkmaya devam edeceğim. Bu saldırıların bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur."