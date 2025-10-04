İtirafçı Saray’ı işaret etti: CİMER'e şikayette bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) hedef alan soruşturmada etkin pişmanlık kapsamında ifade veren müteahhitlerden biri olan Uğur Güngör, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) çarpıcı iddiaların yer aldığı bir şikâyette bulundu.

Odatv'nin aktardığına göre, şikâyette, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi Avukat Hayati İnanç, Avukat Mustafa Kahraman ve Avukat Nuri Polat'la birlikte, İBB soruşturmasına adı karışan bazı iş insanlarının ‘kurtarma’ vaadiyle vekâlet ücreti adı altında para aldıkları iddia edildi.

5 Eylül 2025 tarihinde yapılan şikayette adı geçen avukatlardan Nuri Polat’ın İBB ile Büyükçekmece Belediyesi soruşturmaları nedeniyle firari durumdaki müteahhit Ali Gül’ün ablasının damadı olduğu, FETÖ soruşturmaları kapsamında daha önce cezaevinde yattığı ileri sürülüyor.

Büyükçekmece’de ölüm villaları soruşturması kapsamında tutuklanan Gül İnşaat sahibi Ali Gül geçen yıl tutuklanmıştı. Bir süre cezaevinde kalan Gül, Bakırköy 13’ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tartışmalı şekilde tahliye edildi.

Tahliyeden bir gün sonra bir üst mahkemeye yapılan itirazın ardından Gül ve diğer tutuklulara yeniden yakalama kararı çıkartıldı. Ancak ne Ali Gül ne de diğer tutuklulara ulaşıldı. Gül’ün kaçak yollardan gittiği Yunanistan’da iltica talebinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. CİMER’e yapılan bu şikayet Gül ve arkadaşlarının tartışmalı şekilde tahliyelerini de gündeme getirdi.