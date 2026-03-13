İtirafçı, savcıya ‘görmedim’ dedi

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu İBB Davası dördüncü gününde devam etti. Duruşmada Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü sanık Ümit Polat'ın savunması alındı. Polat, İstanbul Valisi Davut Gül ile ilgili iddiada bulundu. Polat, savunmasında, Vali Gül'ün, kuzeni olan Ağaç A.Ş. personeli aracılığıyla kendisine, 19 Mart operasyonundan önce "Ses çıkarmasın, beklesin, zaten bir şeyler olacak yakında" dediğini iddia etti. İddialarla ilgili haberleri alıntılayan Davut Gül ise, "İBB veya İBB iştiraklerinde çalışan yakın ya da uzak hiçbir akrabam yoktur" açıklaması yaptı.

Duruşma sürerken, savcı, mahkeme salonuna, yıllara göre Ağaç AŞ’ye giren para miktarını gösteren bir tablo yansıtarak Polat'a etkin pişmanlık ifadelerini sordu. Polat'ın "Ben para istendiğini görmedim" cevabı üzerine savcı, "Daha açık yanıt ver, bir sürü beyanın var burada" diyerek sorularını sürdürdü. Bu sırada söz isteyen İmamoğlu ise, "İddia makamı yalan bir tabloyu soramaz. İftira makamı. Yalanlara izin vermeyin sayın hâkim” diyerek tepki gösterdi. Mahkeme başkanına seslenen duruşma savcısı, İmamoğlu'nun "duruşma düzenini bozma" gerekçesiyle duruşmadan çıkarılmasını isteyerek, “Hakaret ediyor, gerekeni yapın” dedi.

Çıkan gerginlik, mahkeme başkanının “Savcım karşılıklı tartışmaya girmeyelim” yanıtıyla son buldu. Duruşma, basın mensuplarının “duruşma düzeninin bozulduğu” gerekçesiyle yerlerinin değiştirilmesinin istenmesi fakat gazetecilerin itiraz etmesiyle çıkan kriz sebebiyle pazartesi gününe ertelendi. İzleyiciler "Hak hukuk adalet" sloganları atarken heyet salonu terk etti.

Bugünün BirGün'ü

SANSÜR VAR

Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı 407 sanıklı İBB Davası, ilk haftasını geride bıraktı. Güvenlik önlemlerinin devam ettiği duruşmanın dördüncü gününde, jandarma yoğunluğunun artırıldığı görüldü. Duruşma, itirafçı olan Ümit Polat'ın savunması alındı. Savcının, Ümit Polat'a soruları üzerine Ekrem İmamoğlu ayağa kalkarak itiraz etti. Ekrem İmamoğlu söz isteyerek, "İddia makamı yalan bir tabloyu soramaz. İftira makamı" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'na duruşma arasında soru sorduğu gerekçesiyle gazetecilerin yerinin değiştirilmesine karar verildi. Ekrem İmamoğlu, "Zaten dışarıda büyük bir sansür var" ifadeleriyle karara tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, 10 dakika ara vererek salonun boşaltılmasını, duruşma düzeninin sağlanmasını istedi. Gazeteciler yerinden kalkmayarak karara tepki gösterdi.

Duruşmaya verilen aranın ardından İmamoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Bunlar sadece bir kişiye hizmet eder. Hizmet ettikleri kişiye de zarar veriyorlar" dedi. Duruşmada gösterilen tablo ile ilgili İmamoğlu, "20 milyar ödemeye çıktı diye tablo yapmışlar. 20 milyar! Bu kurumun yıllık bütçesi 5 milyar. Bunu yapan iddia makamı. Düşünün, savcılık. Yani başsavcı görünümlü siyasetçinin liderliğinde çalışan savcılık yaptı bunu. Bunu devletin bir kurumu yapamaz" ifadelerini kullandı.

Aranın ardından hakim, sanık Ümit Polat'a etkin pişmanlık ifadelerini sordu. Polat, "Ben para istendiğini görmedim" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Bunlar senin beyanın" dedi. Polat, "Para istenmedi, ben görmedim" cevabını verdi. Polat, Ağaç AŞ’nin Boyner kart talep etmesine ilişkin, “Biz zaten Genel Müdür Ali Sukas’la kavgalıydık. Başka müdürlüğe geçmiştim. O dönem bizimle konuyla ilgili konuşmamız mümkün değil. Bizim şirkette Boyner kart diye bir şey olmadı” dedi.

GÖRDÜM DEMEDİM

Ağaç A.Ş.’nin tutuklu Genel Müdürü Ali Sukas, Ümit Polat’a soru sordu. Sukas’ın “Az önce gösterdiğin tabloda Ağaç A.Ş.’nin bütçesi 5 milyardan 20 milyara çıktı. Ağaç A.Ş.’nin 20 milyar bütçesi var mıydı? 20 milyarlık ödeme var mı?” sorusuna Polat, “Hayır yok” diyerek yanıt verdi. Dava pazartesi gününe ertelendi.

Öte yandan dünkü duruşmada Fatih Keleş’in avukatı Baran Kaya, dün Sırrı Küçük’ün avukatının, "Cezaevinde kendisini Recep Seyhan isimli bir avukatın ziyaret ettiği ve itirafçı olması konusunda baskıya uğradığını" söylediğini hatırlattı.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise İBB davasında hakkında ihbar talebinde bulunulan Avukat Recep Seyhan için "Cezaevi cezaevi gezip, dosyalara kumpas ifadeleri sokmak için itirafçı arıyor" dedi. Emir şunları kaydetti: "Haziran 2025’te Adem Soytekin’in etkin pişmanlık ifadesinde kendi avukatı olmasına rağmen o ifadeye Recep Seyhan giriyor. Ardından Temmuz-Ağustos 2025’te Kandıra Cezaevine gidip Fatih Keleş’e şantaj yapıyor: ‘Şimdi de yeni iftiralar için kadınları hedef alıyor!"

∗∗∗

GECE YATABİLECEK MİSİNİZ?

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, duruşma başlamadan önce izleyici sıralarına müdahale edilmesine tepki göstererek, "Her sabah gerginlik çıkartıyorsunuz. Derdiniz ne sizin. Bu insanlar bir yıldır suçsuz yere içeride. Bugünler geçer. Gidin bakın bakalım orada haksız yere bir gece yatabilecek misiniz?" dedi.

∗∗∗

HESABA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşım yaptığı ve açıklamalarının paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli X hesabı, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi. Hesap hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiaları kapsamında soruşturma başlatmıştı.