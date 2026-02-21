İtirafçılar istedi: İBB davasında "kayyum" gelişmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyon kapsamında tutuklandıktan sonra ‘Tahliye vaadiyle 8 milyon dolar dolandırıldım’ diyerek suç duyurusunda bulunan TECO Petrollerinin sahibi Sarp Yalçınkaya ve ‘3 villa’ iddiasında adı geçen itirafçı müteahhit Ali Nuhoğlu’nun şirketlerindeki kayyum kararı kısmi olarak kaldırıldı.

Kararı veren İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, aynı gün Necati Özkan’ın mal varlıklarındaki tedbirin kaldırılması talebini reddetti.

Gazete Pencere’de yer alan habere göre İBB davasının görüleceği İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Şubat’ta verdiği üç ayrı kararda sanıkların mal varlıkları ve şirketlerine yönelik talepleri değerlendirdi.

“DENETİM KAYYUMU”

Tahliye vaadiyle 8 milyon doları avukat Ç.S’ye teslim eden ancak hapisten çıkamayınca suç duyurusunda bulunan Sarp Yalçınkaya, 14 şirketinden kayyumun kaldırılmasını talep etti. İtirafçı olarak 6 kez ifade veren ve eylül ayında tahliye edilen Yalçınkaya’nın talebi kısmi olarak kabul edildi. Mahkeme, Yalçınkaya’nın şirketlerine atanan kayyumu ‘denetim kayyumu’ olarak değiştirdi.

Bir diğer talep de itirafçı müteahhit Ali Nuhoğlu’ndan geldi. İtirafçı olduktan sonra hapisten çıkan Nuhoğlu, avukatı aracılığıyla kayyum atanan şirketlerinin kendisine iade edilmesini talep etti. Mahkeme, tıpkı Yalçınkaya’nın talebindeki kararında olduğu gibi Nuhoğlu’nun şirketlerindeki kayyumun ‘denetim kayyumu’ olarak değiştirilmesine karar verdi.

Nuhoğlu kamuoyunda “3 villasını 15 milyona İmamoğlu İnşaat’a devreden müteahhit” olarak tanınıyor. Ancak Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, bu iddiayı “Kuyruklu yalan” diyerek reddetmiş ve Fatih Altaylı’nın programında gerçeği belgeleriyle açıklamıştı:

“3 villa değil 2 villa, 15 milyona değil 135 milyona alındı.”

NECATİ ÖZKAN’A RET

Mahkeme, aynı gün bir başka ismin daha talebini değerlendirdi. Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyalarını yöneten Öykü Ajans’ın sahibi Necati Özkan, mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasını istedi. İBB davasının görüleceği mahkeme, Necati Özkan’ın mal varlığına el konulmasında usül ve kanuna aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle talebi reddetti.