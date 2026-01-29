İtirafçının telefonu cephanelik albümü gibi

19 Eylül 2025’te Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla AKP’den Yahşihan Belediye Başkanı seçilen Ahmet Sungur’un da aralarında yer aldığı altı kişi gözaltına alındı. Sungur ile dört kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise beşi tutuklu toplam 11 kişinin, “29 milyon 46 bin TL maddi menfaat elde ettikleri, elde edilen paraları aralarında paylaştıkları” gerekçesiyle “İcbar suretiyle irtikap” olarak tanımlanan "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak muhatap olduğu kişilerden zorla yarar sağlamaya çalışması" suçundan cezalandırılması istendi.

Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Osman Uluyurt, Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Yekta Niyazi Yıldırım, Deniz Aktuğ, Esen Yıldırım, Mahir Sungur, Ömer Bahadır ile Zeki Çelik'in sanık olarak yer aldığı iddianamenin kabulünün ardından yargılamaya bugün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

‘SİLAH ALIR MISIN ABİ?’

İddianamede, tutuklu Belediye Başkanı Sungur’un eski makam şoförü ve koruması olan ve soruşturma sürecinde itirafçı olduğu belirtilen Yekta Niyazi Yıldırım’ın cep telefonunda da “Çok sayıda silaha dair fotoğraf ve yazışmanın ele geçirildiği, ayrıca silahla havaya ateş ettiğine dair videosunun da ele geçirildiği” ifade edilmişti.

Dava dosyasına giren Yıldırım’a yönelik “Materyal İnceleme ve Araştırma Tutanağı’nda” 1 Nisan 2024 tarihine bir şahsa, “Silah alır mısın abi? Belçika Browning 14’lü” ifadeleriyle silah fotoğrafı gönderdiği ifade edildi. Ayrıca farklı şahısların da Yıldırım’a silah fotoğrafları gönderdiği ve bu silahlara dair konuştukları belirlendi.

SATMAKTAN SORUŞTURULMUYOR

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuksuz yargılanan Yıldırım’ın silah dosyasını “Makul şüpheye ulaşılamadığından” ayırdı. Soruşturmanın, “Silah ticareti ve kaçakçılığından” değil “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” suçundan yürütüleceği ifade edildi.

PARAYI 'YAHŞİHANSPOR İÇİN’ ALMIŞ

Öte yandan iddianamede, tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un yerine Başkan Vekili seçilen ve soruşturmada “bilgi sahibi” sıfatıyla yer alan Aydın Demirdirek'e hesap hareketlerinin sorulduğu görüldü.

Demirdirek, itirafçı Yekta Niyazi Yıldırım'a kullanması için kredi kartını verdiğini, Yıldırım’ın kendisine gönderdiği paranın kullandığı kredi kartının borcu olduğunu iddia etti. Ayrıca Ulaş Biçer ve Osman Uluyurt isimli sanıklarla olan para alışverişinin Yahşihanspor için alınan ve ödenen borç olduğunu öne sürdü.