İtirafçıyı yalanları dahi kurtaramadı

Haber Merkezi

AKP, iktidardaki gücünü korumak adına muhalefeti baskılamaya yönelik çabasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerinden sürdürmeye devam ediyor. İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ardındansa “etkin pişmanlık”tan yararlanarak 10 Temmuz’da tahliye edilen iş insanı Adem Soytekin hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

Soytekin’in ifadelerinin gerçekçi bulunmadığı ifade edilen Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talep yazısında şöyle denildi: “Şüphelinin bir takım beyanlarının gerçeğe aykırı olduğunun somut deliler ile tespit edildiği, etkin pişmanlık kapsamındaki ifadelerinde (…) kimi beyan ve belgelerin tutarsızlık içerdiği (…) Şüphelinin tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur."

‘İFADELERİ GERÇEKLE BAĞDAŞMIYOR’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise yaptığı açıklamada, Soytekin’in “etkin pişmanlık” kapsamındaki ifadelerinin ardından tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tahliye edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Emir yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Soytekin yeniden tutuklandı. Üstelik Pehlivan’ı cezaevine gönderen dosyayı hazırlayan savcılığın kendisi, bu ifadelerin gerçekle bağdaşmadığını itiraf etti. Bir avukat, müvekkilini savundu diye yalanla hapsedildi. Mehmet Pehlivan’ın yeri mahkemede müvekkilinin yanıdır. Derhal tahliye edilmelidir!”

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden "kişisel verileri ile konum bilgilerinin sızdırıldığı" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma da genişliyor. 6 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında dün İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı’nda görevli 2, İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görevli 2 kişi hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltı karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada sözkonusu isimler hakkında "‘İstanbul Senin’ isimli uygulama üzerinden 4,7 milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3,7 milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin ‘darkwebde’ satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan ‘İBB Hanem’ isimli alt uygulama içerisine 11 milyon vatandaşımızın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılmasına ilişkin alınan ifadelerde adı geçen ve örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen, verilerin işlenmesi ile yurtdışına gönderilmesinde dahili bulunduğu..." ifadeleri kullanıldı.

∗∗∗

SORUŞTURMADA İFADELER TAMAMLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklandığı “yolsuzluk” soruşturmasında tüm şüphelilerin ifadeleri tamamlandı. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; iddianamenin kasım ayının ilk haftasında kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beklenen iddianame için, "Biz o iddianameleri yargılanmak için değil, sizleri yargılamak için bekliyoruz. Bugüne kadar servis ettiğiniz onca yalanı, haydi bakalım ispatlayın iddianamelerde göreceğiz" demişti.