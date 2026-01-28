İtiraz ettiler, dinlenmediler: Köylünün dediği oldu, havuz çöktü

Gökay BAŞCAN

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi’nde bölge halkının tüm itiraz ve direnişine rağmen kurulan madenin atık havuzu çöktü. Yurttaşların çökme tehlikesine ilişkin defalarca uyarmasına rağmen görmezden gelinen havuzdan akan atıklar, Sarıyer Deresi üzerinde tüm Yenişehir Vadisi’ne yayıldı. Madenin faaliyetleri durdurulurken tesisin sahibi Meyra Madencilik yetkilileri, “Kirlilik için önlem alacağız” demekle yetindi. Bölge halkı, mezarlarının ve bölgeye elektrik sağlayan direklerin de yıkılmak üzere olduğunu belirtti.

Bölgeye 2018’de çinko, kurşun, bakır maden ocağı ve flotayon tesisi açmak için giren Meyra Madencilik, büyük bir direnişle karşılaştı. Kadınların öncülüğünde tesisi kurdurmamak için mücadele başlatan yurttaşlar, defalarca jandarma kuşatması ve gözaltılara maruz bırakıldı, haklarında davalar açıldı. Yurttaşların atık barajına ilişkin heyelan uyarılarına rağmen 2019’da çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verildi. Madenden çıkarılan cevher, zehirli kimyasalların bulunduğu flotasyon tesisinde zenginleştirilerek satışa hazır hale getirilmeye başlandı. Son 6 yıldır, günde 1 ton cevherin zenginleştirildiği tesiste, yılda 815,5 ton tehlikeli kimyasal kullanılmaya başlandı. Tesiste zehirli kimyasallara bulaşmış günde 895 ton atık ise atık havuzunda depolanmaya başlandı.

İKİNCİ HAVUZ GİRİŞİMİ

Bölge halkının atık havuzu çökecek uyarılarına rağmen şirket ikinci atık havuzunu açmak için yeni bir ÇED süreci başlattı. İlk başvurusunun ÇED sürecinin iptalinin ardından şirket bir kez daha harekete geçti. Geçen Ekim’de halkın katılım toplantısı yapılan projenin yakın zamanda onaylanması beklenirken, yılda 815 tondan fazla tehlikeli kimyasallarla etkileşime giren atıkların biriktiği birinci havuz çöktü. Günde 895 ton atığın biriktiği, 3 milyon 780 bin metreküp büyüklüğündeki havuzdan etrafa saçılan kimyasal atıklar, Sarıyer Deresi üzerinden tüm vadiye yayıldı. Yaklaşık 5 gün önce yaşanan olay, yöre halkının itirazlarının haklı olduğunu ortaya koydu.

BirGün’e konuşan Kirazlıyayla Mahallesi Muhtarı Hasan Acar, maden şirketinin faaliyetlerini durdurduğunu ancak bölgeyi temizlemek için bir çalışma yapılmadığını belirtti. Acar, “Atık Barajı’ndan akan suyu ve toprakları taşıyacaklarını söylüyorlar. Ancak Sarıyer Deresi’nden doğru tüm kirlilik vadiye karıştı” dedi.

“Biz zaten buranın patlayacağını biliyorduk” diyen Acar, “Her yer balçık içinde kaldı. Bir kısmı patladı havuzun, umarım kalan kısmına bir şey olmaz” ifadelerini kullandı.

Bölge halkında Hasan Güler ise “Yıllarca itiraz ettik, uyardık dinleyen olmadı. Çöken havuz nedeniyle mezarlar zarar gördü, elektrik direkleri yamuldu. Tüm bölge kirlendi” diye konuştu.