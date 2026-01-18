İtiraz kabul edildi: John Duran oynayacak

Fenerbahçe'nin 22 Ocak Perşembe günü Premier Lig ekibi Aston Villa ile oynayacağı maçta Kolombiyalı santrforu John Duran forma giyebilecek.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin Duran’ın cezasının kaldırılması için UEFA'ya başvuru yaptı. Kulübün itirazı kabul edildi ve Duran'ın zorlu karşılaşmada eski takımına karşı oynayabilecek.

Genç forvet, Kanarya'nın Ferencvaros maçında kırmızı kart görmüş ve UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından iki maç cezaya çarptırılmıştı.