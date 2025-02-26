İtirazlar yok sayıldı, GES projesinin önü açıldı

Mahir KANAAT

İzmir’in Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi’nde yapılmak istenen güneş enerji santralı (GES) ve elektrik depolama tesisi için karar aşamasına gelindi. Erkan Petekkaya’nın şirketi Nano Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından hayata geçirilmek istenen proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nihai kararını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, “Çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporları, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek nihai hale getirildi. Söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere Bakanlıkta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde 10 günlük süre kapsamında görüşe açılmıştır” denildi.

HALK TOPLANTIYI YAPTIRMAMIŞTI

GES projesi için ÇED süreci kapsamında 3 Eylül 2024 tarihinde düzenlenmek istenen halkın katılım toplantısına bölge halkı izin vermemişti. Karaburun ve Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer alan projenin mera ve tarım alanlarını tehdit ettiği belirtilirken, yurttaşlar projeye karşı çıkmaya devam ediyor.

PROJE HAKKINDA

Karaburun’da yapılmak istenen GES projesi, 24,46 hektarlık bir alanı kapsıyor ve Karaburun ile Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde, mera ve tarım alanlarının üzerine inşa edilmesi planlanıyor. Karaburun Yerel Fok Komitesi ve bölge halkı, özel çevre koruma bölgesinde yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiğini belirterek, projeye karşı hukuki süreç başlatmıştı.