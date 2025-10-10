İTO Başkanı Avdagiç: Almanya’da Togg’un imajı Volvo’nun üstünde

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Togg hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Son dönemde Almanya'ya birkaç ziyaret yaptığını belirterek, Togg'un burada “çok ciddi bir imaj oluşturduğunu” savundu.

Togg’un “Volvo’nun üstünde olduğunu” ileri süren Avdagiç, şu ifadeleri kullandı:

"Yorumlarda subjektif davranabilirsiniz ama Togg'un aldığı 5 yıldız çok objektif bir kriterdir. Togg, müthiş dayanıklı bir otomobil. Hani Volvo'nun bir imajı vardır ya, emin olun Togg onun üstünde. Şu anda Togg ile ilgili bir pozitif algı oluştu. Dolayısıyla Togg, Almanya'da herkesin öngördüğünün ötesinde büyük bir heyecanla bekleniyor. Bütün yorumlar, Almanya'ya ne kadar Togg gelirse satılacağı yönünde. Bu konuda konuştuğum herkesten aldığım yorumlar bu istikamette."