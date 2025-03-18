İTO Başkanı köle pazarı talep ediyor!

Haber Merkezi

Sanayiciler istihdam krizini sömürüye açık göçmen işçiler ile çözmek istiyor. Katıldığı bir sahur programında konuşan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, ucuz işgücü için adeta köle pazarı kurulmasını talep etti.

Avdagiç, "'Afrika ülkeleri ile Pakistan ve Bangladeş'e vize kolaylığı sağlamalıyız" dedi. Emek sömürüsü ve düşük ücretlerle bilinen ülkelerden işçi gelmesini talep eden Avdagiç, vize kolaylığı için "Yabancı işçi istihdamına yönelik kısa ve orta vade için politikalar şart" diye konuştu.