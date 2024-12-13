İTO Başkanı'ndan 'asgari ücret' açıklaması: Hedef enflasyona işaret etti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, aralık ayı Meclis toplantısında yaptığı konuşmada asgari ücret zammı beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İTO'nun 817 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük işveren örgütlerinden biri olduğunu belirten Avdagiç, asgari ücret görüşmelerini dikkatle takip ettiklerini bildirdi.

Avdagiç, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu sayı, yeni asgari ücret tespitinde toplumun tüm kesimlerinin ortak menfaatine olan bir çizgide buluşulması gerektiğini hatırlatıyor. Asgari ücret üretimin asli unsuru, dolayısıyla makul seviyede tutulması, çalışanlar ve işverenler için son derece önemli. Bize göre asgari ücret sadece bir taban ücret belirleme meselesi değildir. İşsizlik maaşından SGK primlerine, kıdem tazminatından staj ücretlerine kadar bağlı olduğu pek çok kalem bulunuyor. Asgari ücretin C-Level pozisyon maaşlarına kadar etkisi oluyor. Kanaatimiz, ücretlerde hedeflenen enflasyon göz önünde bulundurularak yapılacak artış, fiyatlama davranışlarından, beklenti yönetimine ve talep dengesine kadar pek çok kalemde olumlu sonuçlar getirecektir. Ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu perspektifle uyumlu hem işçi hem de işveren taraflarının yıl boyu üzerinde mutabık kalacağı bir asgari ücret artış oranı belirlenmesini önemli görüyoruz."

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Hedeflenen enflasyon yüzde 21 olarak açıklanırken, gerçekleşen enflasyonun ise Merkez Bankası'nın açıkladığı yüzde 44 hedefinin üzerinde olması öngörülüyor.