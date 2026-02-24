İTO'da korkunç iddia: "Seks sektöründe 100 bin kadın ve kız çocuğu var"

Dünyanın en büyük ticaret odası olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) yönetimi, son haftalarda hep tartışma yaratan fikirlerle gündeme geliyor. İTO Başkanı Şekip Avdagiç’in, TEMU’dan yapılan alışverişin engellenmesine, yurt dışına çıkanların yaptığı harcamaların azaltılmasına dair önerileri kamuoyunda oldukça tepki çekmişti.

ÜYELERE SUNUM YAPILDI

İTO’daki harcamalar üzerinde daha önce yazılar yazan Halktv.com.tr yazarı Bahadır Özgür bu kez ilginç bir yazı kaleme aldı. Buna göre 12 Şubat’ta İTO’da yapılan bir sunumda “Seks sektöründeki kadın ve kız çocuklarının toplamı 100 bin” denildi.

"EPSTEİN" ÖRNEĞİ

Özgür şunları yazdı:

“12 Şubat günü yapılan toplantıda İTO Meclis Başkanı Erhan Erken, tüm dünyayı sarsan Epstein rezaletiyle ilgili bir konuşma yaptı. Erken konuşmasında, “Acaba bu olaylardan nasıl bir ders alabiliriz noktasında bir araştırma yaptım. Bugün sizlerle bunu paylaşmak istiyorum” dedi. Ve İTO üyelerine verilerle desteklenmiş bir sunum yaptı.

Sunumun konusu ‘çocuklar ve genç kızlar.’ Erken, 18 yaş altı 22 milyon çocuk nüfusunun içinde yer alan ve ‘hassas gruplar’ olarak tanımladığı kesime dair oldukça ilginç veriler verdi.

Çünkü, çocuklara ilişkin resmi verilere ulaşmak neredeyse imkansız. Ancak nereden aldığını bilmediğimiz verilerle Erken’in çizdiği tablo da korkunç.

Sunumdan aktaralım:

* Yetim/öksüz çocuk sayısı 350 bin civarında.

* Devlet koruması altında olan çocuk sayısı 25 bin.

* Cezaevinde olanların sayısı 5300.

* Sokakta yaşayan 45 bin.

* Resmi kayda göre çalışan çocuk sayısı 720 bin. Erken’in geniş kapsamlı tahmini ise 3 milyon civarında.

* Seks sektöründeki kadın ve kızların toplamı 100 bin!”

