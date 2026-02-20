İTO'dan Filistin'le Dayanışma Gecesi

İstanbul Tabip Odası (İTO) Filistin’le Dayanışma Çalışma Grubu, yarın “Filistin’le Dayanışma Gecesi” düzenleyecek. Filistin Eylem Komites’nin organize ettiği etkinlik saat 19.30'da Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Dayanışma gecesinde Kardeş Türküler ile Dostlar Korosu İlk Koristleri sahne alacak.

İstanbul Tabip Odası Filistin'le Dayanışma Çalışma Grubu tarafından yapılan açıklamada İsrail’in ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde sağlık hizmetlerinin sürdürülemez hale geldiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, binlerce çocuk ve kanser hastasının, on binlerce yaralının ve yüzlerce ağır hastanın tedaviye ulaşamadığı belirtilerek "İsrail’e yönelik somut ve bağlayıcı yaptırımlar hayata geçirilmelidir" denildi.

ATEŞKESE RAĞMEN YIKIM SÜRÜYOR

Açıklamada şöyle denildi:

“Sözde ateşkes ilan edilmiş olsa da Gazze’de yıkım tüm hızıyla sürüyor. Hastanelerin hedef alınması, kuşatma ve insani yardımın engellenmesi sonucunda Gazze’de sağlık hizmeti sürdürülemez hale getirilmiş durumda. Bu tablo işgalci İsrail’in Gazze’ye uyguladığı sistematik abluka politikasının sonucudur. Gazze’de sağlık sistemi bilinçli olarak çökertiliyor.

Bugün Gazze’de binlerce çocuk ve kanser hastası, on binlerce yaralı ve yüzlerce ağır hasta tedaviye ulaşmayı bekliyor. 4500 çocuk hasta, 4500 kanser hastası, saldırılarda yaralanmış ve kompleks cerrahi tedavi gerektiren 10 binden fazla hasta ile durumu ağır 450 hasta olmak üzere 20 binden fazla hasta tedaviye erişemiyor. El-Şifa Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre çoğu çocuk olmak üzere 3300’ün üzerinde hasta, sevk edilmeyi beklerken yaşamını yitirdi. Kansere bağlı ölümler Ekim 2023’ten bu yana üç kat artmış durumda. Genel ilaç sıkıntısı %52’ye, tıbbi ve laboratuvar malzemelerindeki eksiklik %71’e ulaşmışken; kronik hastalık ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçların büyük bölümüne hala erişilemiyor.

YAŞAM HAKKININ AÇIK İHLALİ

Gerekli miktarda tıbbi malzeme ve insani yardımın Gazze’ye girişine izin verilmemesi, halk sağlığını doğrudan hedef alan bir uygulama. Beslenme yetersizliği nedeniyle zayıf düşen çocuklar önlenebilir hastalıklardan yaşamlarını kaybediyor. Sağlık yetkilileri bakteriyel menenjit salgını olduğunu bildirirken, 2026 Ocak ayında 11 yaşındaki bir çocuk menenjit nedeniyle hayatını kaybetti. Önlenebilir ölümler artık istisnai değil, Gazze’deki sağlık sorunlarının bir parçası haline geldi.

Bu abluka politikasının en çarpıcı sonuçları yenidoğan ölümlerinde görülüyor. Yoğun stres, açlık ve tıbbi bakıma erişememe nedeniyle erken doğum oranları kat be kat artmışken, erken doğan bebekler için yaşamsal öneme sahip sürfaktan molekülüne erişim engelleniyor. Sürfaktan olmadan akciğerleri yeterince gelişmemiş bebeklerin hayatta kalma şansı son derece düşük. 2026 Ocak ayında yalnızca iki gün içinde beş bebeğin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde öldüğü bildirildi. Gazze’de yaşananlar önlenebilir bir sağlık krizidir. Sağlık hizmetine erişimin engellenmesi yaşam hakkının açık ihlalidir. İsrail hükümetinin Filistin halkına uyguladığı kuşatmanın sona erdirilmesi, insani ve tıbbi yardımların engelsiz biçimde ulaştırılması ve sağlık altyapısının yeniden işler hale getirilmesi için işgalci İsrail’e yönelik somut ve bağlayıcı yaptırımlar hayata geçirilmelidir.”