İTO değersiz lira talep etti

Ekonomi Servisi

Sermaye, bölgesel asgari ücret talebinde ısrar ediyor. Daha önce MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci'nin de dile getirdiği bölgesel asgari ücret için talep bu kez İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) geldi. İTO'nun talepleri arasında, TL'nin değerinin düşürülmesi yani devalüasyon da yer aldı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç ucuz kredi ve TL'de devalüasyon talep etti. Avdagiç, taleplerini gazetecilere yaptığı değerlendirmede sıraladı.

Avdagiç, "Bütün sanayi dallarının teknolojilerini belli dönemlerde yenilememiz gerekiyor. Bunun için uygun şartta finansmana ihtiyaç var. Şu anda böyle bir kaynağa ulaşmak mümkün değil" diyerek ucuz ve düşük faizli kredi talebinde bulundu.

Avdagiç, “Reeskont kredilerinin ve Eximbank kredilerinin maliyeti biraz daha avantajlı ama hâlâ çok pahalı. Yabancı kaynaklı, döviz kaynaklı kredilerin kullandırılmasıyla ilgili kısıtlamalar devam ediyor. Son 1,5 yılda yaşanan kur makasının üretici ve ihracatçı tarafından yönetilebilme noktasına gelmesi için politikaların mutlaka öncelikli olarak gözden geçirilmesinin çok net beklentisi içerisindeyiz.”

BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET İSTEDİLER

Sermayenin emek düşmanı, sömürüyü artırmayı hedefleyen talepleri de devam ediyor. Kısıtlı zamla bu yıl güncellenmesi beklenmeyen asgari ücrete ilişkin konuşan İTO Başkanı, BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik'in "Bölgesel asgari ücret Anayasa'ya aykırıdır" uyarılarını isim vermeden eleştirdi.

Avdagiç, asgari ücrete ilişkin “Bölgesel asgari ücrete ilişkin ‘Anayasaya aykırıdır, insan haklarına aykırıdır’ diye eleştiri getirenler oldu, şimdi onları biz izliyoruz. Şu anda onlar bunu gündeme getiriyorlar. Halbuki eğer bu anayasaya, insan haklarına, eşitliğe aykırıysa, o zaman teşviklerde uygulan farklılıklar, 1'inci bölgeden 6'ncı bölgeye kadar farklılıklar aykırı olmuyor mu? O zaman bu da İstanbullu yatırımcıya karşı bir eşitsizlik değil mi? Bunu böyle dar kalıplarla, sloganik yaklaşımlarla ele almak asla doğru değil” dedi.