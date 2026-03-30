İTO Demokratik Katılım Grubu adaylarını açıkladı: "Bu seçim meslek değerlerine sahip çıkma eşiğidir"

İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) 18-19 Nisan’da yapılacak Olağan Genel Kurulu öncesinde Demokratik Katılım Grubu, başkan adayı ve yeni dönem projelerini açıkladı. Toplantıda odanın başkan adayının Prof. Dr. Talat Kırış olduğu ifade edildi. Kırış, hekimler için "şiddetsiz ve güvenli çalışma ortamı" vurgusu yaparak, tüm meslektaşlarını seçime katılmaya çağırdı.

İstanbul Tabip Odası yönetimi için seçimler, 19 Nisan Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında Zeytinburnu 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılacak. Demokratik Katılım Grubu, Prof. Dr. Talat Kırış’la birlikte Yönetim Kurulu üyeliği için Dr. Benan Koyuncu, Dr. Ceren Kineşci, Dr. Emrah Kırımlı, Dr. Fikret Aydın, Dr. Irmak Saraç ve Dr. Nadir Kalfazade’yi aday gösterdi.

Türkiye’nin önde gelen beyin cerrahlarından olan Prof. Dr. Talat Kırış başkanlığındaki Demokratik Katılım Grubu üyeleri, meslektaşlarını 19 Nisan Pazar günü oy kullanmaya çağırdı. İstanbul Cevizlibağ’da dün düzenlenen toplantıda konuşan Kırış, “Hekimler için şiddetsiz ve güvenli bir sağlık ortamı, mesleki itibarımız için mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi. Kırış, Türkiye’de sağlık alanında yaşanan sorunlara dikkat çekerek hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve hastaların memnuniyetsizliğine işaret etti. Tıp fakültesi öğrencilerinin gelecek kaygısı yaşadığını belirten Kırış, Sağlıkta Dönüşüm Politikalarının ne hekimleri ne de hastaları memnun ettiğini söyledi.

"MÜCADELEYE DEVAM"

Sağlık bütçesinin sınırlılığına ve kaynakların dağılımına değinen Kırış, şehir hastanelerine ayrılan paya dikkat çekti. Hekimlerin ağır çalışma koşulları altında mesleklerini sürdürmeye çalıştığını vurgulayan Kırış, “Bu tabloya karşı mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Kırış, şöyle devam etti:

“Bugün Türkiye’de gerçekten hekimler, sağlık çalışanları, hastalar ve öğrenciler mutsuz. Tıp fakültesi öğrencileri artık TUS’a değil, Almancaya çalışıyorlar. Tüm bunların sonucu, 'Sağlıkta Dönüşüm' politikalarıyla zaten belliydi. Ülkedeki sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıladaki payı bütçenin yüzde 4-5’i civarında. Bu bütçenin yüzde 65’i sağlık personeline giderken, kalanı şehir hastanelerine aktarılıyor. Bugün hekimler büyük bir sıkıntı içindeler. Biz mücadele ederek bugüne geldik ve buna devam edeceğiz. Biz, hayatın her alanında 'daha iyisi' için mücadele etmiş insanlarız ve savunduğumuz değerlerin değişmemesini istiyoruz. Biz bir toplumsal kitle örgütüyüz ve toplumsal olaylara dair söz söylemeye devam edeceğiz. Kadın cinayetleri, depremler, savaşlar... Bunların her biri birer halk sağlığı sorunudur ve biz bunlara dair elbette söz söyleyeceğiz. 19 Nisan’daki seçim gerçekten kritik bir öneme sahip. Geleneğimizi sürdürmek için tüm hekimlerimizi seçime bekliyoruz. Ne kadar çok hekim katılırsa o kadar güçlü oluruz. "

"AMACIMIZ YAN YANA GELMEK"

Yönetime gelindiğinde gerçekleştirilecek projeleri sıralayan Kırış, “Yeni dönemde sizlerle birlikte hayata geçirmek istediğimiz projelerimiz var. Bugüne kadar parça parça yürüttüğümüz etkinlikleri daha bütünlüklü bir program çerçevesinde geliştirerek sizlere sunmak istiyoruz. Amacımız hem mesleki hem de sosyal alanlarda daha fazla yan yana gelmek; daha çok hekimin İstanbul Tabip Odası çatısı altında hem meslektaşlarına hem topluma katkı sunmasını sağlamaktır” diyerek projeleri şu şekilde sıraladı:

Hekimlerle El Ele projemiz kapsamında, asistan ve genç uzmanlara yönelik mezuniyet sonrası eğitimler planlıyoruz. Ayda bir olarak düşündük bunu. Asistan arkadaşlarımızın genç uzmanlara yönelik eğitimleri olacak. Tüm İstanbul’daki hekim arkadaşlarımıza açık toplantılar planlıyoruz.

Hastalarla El Ele projemizle, halkı sağlık konularında doğru ve güvenilir biçimde bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda toplum nezdinde giderek değersizleştirilen hekimlik mesleğinin saygınlığını güçlendirmek istiyoruz. Düzenli toplantılarla halkın merak ettiği ya da yanlış bildiği konuları ele almayı, özellikle aşı gibi temel halk sağlığı başlıklarında bilgilendirici çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz.

Toplumla El Ele projemizde ise İstanbul Tabip Odası’nın toplumsal sorumluluğu doğrultusunda, güncel toplumsal sorunları uzmanlarıyla birlikte tartışmak istiyoruz. Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve derin yoksulluk gibi başlıklarda hem söz üretmeyi hem de çözüm yolları geliştirmeyi önemsiyoruz.

Hekim Forumu projesiyle, doğrudan demokrasi deneyimini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Temsilciler Kurulu ve komisyonlarımızın birikimini daha geniş bir hekim kitlesiyle buluşturmak; asistan, aile hekimi, işyeri hekimi, pratisyen ve emekli hekimleri doğrudan söz ve inisiyatif almaya davet etmek istiyoruz. Hekimlerin sorunlarını doğrudan dinleyip ortak çözüm önerileri üretmek temel yaklaşımımız olacaktır.

Her Hafta Bir Hastane/Sağlık Kurumu projemiz kapsamında İTO Yönetim Kurulu, Temsilciler Kurulu, Komisyon üyelerinden oluşacak bir heyetle her hafta bir sağlık kurumunu (kamu/özel hastane, ASM, İSM, İşyeri Hekimliği) ziyaret ederek meslektaşlarımızla yüz yüze iletişim kurmayı hedefliyoruz.

Bunların yanında, Dr. Ali Özyurt anısına düzenlenen edebiyat matinelerini süreklileştirmek, bir e-kitap kütüphanesi oluşturmak, üyelerimizin birlikte üreteceği ve kaynaşacağı kurslar düzenlemek ya da mevcut kurslarda hekimlere özel olanaklar sağlamak istiyoruz. Fotoğrafçılık, yapay zekâ araçlarını verimli kullanma, amatör kaptan ehliyeti, bağlama ve gitar kursları bunlardan bazıları olabilir.

Ayrıca, odamıza bağlı hekimlerin katılımıyla kurulan İTO Korosu'nu geliştirmeyi ve İstanbul'u Tanıyalım Gezileri düzenlemeyi hedefliyoruz. Böylece hem dayanışmayı hem de ortak üretim kültürünü güçlendirmek istiyoruz.

"BU SEÇİM MESLEK DEĞERİNE SAHİP ÇIKMA EŞİĞİDİR"

Kırış, son olarak şu ifadeleri kullandı: “Hekimlik; bilimsel bilgi, etik ve toplum yararıdır; piyasa koşullarına ve performans baskısına teslim edilemez. 5 dakikalık muayeneler, sağlıkta şiddet ve niteliksiz eğitim hem hekimi hem halkın sağlık hakkını tehdit etmektedir. Mevcut sistemden ne çalışan ne hasta memnundur. İstanbul Tabip Odası, hekim onurunu ve kamusal sağlığı savunan köklü bir mevzidir. 19 Nisan seçimi, bu mücadeleye ve meslek değerlerine sahip çıkma eşiğidir. Hekimliğin geleceği için İstanbul Tabip Odası’nda buluşalım.”