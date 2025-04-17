İTO: İl Sağlık Müdürlüğü'nü hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, mahkeme kararına karşın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün kimi muayenehane hekimlerinden “muayenehanelerinde kürtaj işlemi yapmayacaklarına dair taahhütname” istendiği, aksi durumda muayenehane faaliyetlerinin durdurulacağına dair baskı yapıldığını ifade etti.

İTO'nun açıklamasında, "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne denetleyici işlemler yaparken üst hukuk kurallarına ve mahkeme kararlarına uygun hareket etmesinin yasal zorunluluk olduğunu tekrar hatırlatıyoruz" denildi.

İTO açıklamasında, 2024 Eylül ayında Ümraniye’de muayenehanesi bulunan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bir üyelerine İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, muayenehanede kürtaj işlemi yaptığı gerekçesiyle "idari yaptırım kararı"nın tebliğ edildiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Hekimlerin serbest meslek icrasına yönelik hukuka aykırı nitelikteki yaptırım kararına karşı Odamız hukuk bürosu tarafından hekim adına dava açılmış ve bu haksız kararın yürütmesinin durdurulması ile iptali talep edilmişti. İstanbul 12. İdare Mahkemesi tarafından da idari yaptırım kararının hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde telafisi güç zararların doğacağı belirtilerek 16.12.2024 tarihinde önce yürütmesi durdurulmuş; 14.02.2025 tarihinde ise iptaline karar verilmişti."

Mahkeme kararına rağmen Mart ayı itibariyle İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından benzer hukuka aykırı işlemlerin yapılmaya devam edildiği bilgisinin kendilerine geldiği anımsatılan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: