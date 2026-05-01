İTO, İstanbul'un aylık enflasyonunu açıkladı: Fiyatı en çok artan ürünler belli oldu
İTO, İstanbul'un nisan aynı enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 3,74; 12 aylık enflasyon yüzde 39,6 olarak ölçüldü. En yüksek artış giyim ve ayakkabı harcama grubunda gerçekleşirken onu konut ve haberleşme takip etti.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), şehirdeki aylık enflasyon verilerini, nisan ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.
İTO'nun paylaştığı verilere göre İstanbul'daki aylık enflasyon yüzde 3,74 olarak öçlüldü.
Fiyatlar bir önceki yıl sonuna göre yüzde 16, 12 aylık ortalamaya göre ise yüzde 39,6 oranında arttı.
Fiyatların en çok arttığı ürün grupları ise şöyle:
- Giyim ve Ayakkabı harcama grubu yüzde 11,09
- Konut harcama grubu yüzde 8,80
- Haberleşme harcama grubu yüzde 6,49
- Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubu yüzde 2,57
- Ev Eşyası harcama grubu yüzde 2,36
- Sağlık Harcama grubu yüzde 1,83
- Lokanta ve Oteller harcama grubu yüzde 1,58
- Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubu yüzde 0,87