İTO: İstanbul'un eylül enflasyonu yüzde 3,19

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 Eylül ayına ilişkin İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,19 artış gösterdi. 2024 Eylül ayına kıyasla yıllık artış oranı ise yüzde 40,75 olarak gerçekleşti.

EĞİTİM HARCAMALARINA YÜZDE 24 ZAM

En yüksek artış yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte Eğitim harcamaları grubunda oldu ve bu grupta fiyatlar aylık bazda yüzde 24,26 yükseldi. Onu Ulaştırma (yüzde 4,40) ve gıda ve alkolsüz İçecekler (yüzde 3,85) grupları izledi. Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda ise küçük bir gerileme yaşandı ve fiyatlar yüzde 0,05 oranında azaldı

KONUTTA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 64

Alt gruplara bakıldığında yıllık bazda en dikkat çekici artışlar konut (yüzde 64,01) ve eğitim (yüzde 62,54) kalemlerinde gerçekleşti. Lokanta ve oteller (yüzde 35,22), ev eşyası (yüzde 32,92) ve çeşitli mal ve hizmetler (%35,66) gruplarında da önemli artışlar gözlendi. Buna karşılık alkollü içecekler ve tütün grubunda yıllık artış oranı yüzde 23,84 ile en düşük seviyede kaldı.

İTO’nun değerlendirmesine göre; fiyat artışlarında okulların açılması, ulaştırmada kamu kaynaklı düzenlemeler ve gıda ürünlerinde mevsimsel etkiler belirleyici oldu. Böylece Eylül 2025’te İstanbul’un enflasyon görünümünde özellikle eğitim ve konut kalemleri öne çıktı.