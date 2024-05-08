İTO'nun yeni Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı belli oldu
İstanbul Tabip Odası'nın yeni Yönetim Kurulu, mazbatasını alarak göreve başladı. Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı gerçekleştirildi.
İstanbul Tabip Odası'nda (İTO) yeni yönetim görevine başladı.
İstanbul Tabip Odası’nın 5 Mayıs 2024 tarihinde yapılan seçiminde göreve gelen Yönetim Kurulu, mazbatayı bugün Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu Müdürü Fidan Şener’den aldı.
Mazbatanın Dr. Osman Küçükosmanoğlu’na verilmesinin ardından Yönetim Kurulu ilk toplantısını Odanın Cağaloğlu binasında yaptı.
Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı şöyle oldu:
Dr. Osman Küçükosmanoğlu (Yönetim Kurulu Başkanı)
Dr. Ertuğrul Oruç (Genel Sekreter)
Dr. Hacer Ayşen Yavru (Sayman Üye)
Dr. Emrah Kırımlı (Veznedar Üye)
Dr. Yasemin Demirci (Üye)
Dr. Okan Toygar (Üye)
Dr. Fikret Aydın (Üye)