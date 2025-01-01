İTO verileri: İstanbul'un aralık ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul'a ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

İTO’nun açıkladığı verilere göre, İstanbul’da aralık ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 1,74, yıllık bazda yüzde 55,27 arttı.

2023 Aralık ayına göre 2024 Aralık ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 55,27, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 40,64 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTŞ KONUT FİYATLARINDA

Aralık 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre fiyatların en çok arttığı harcama grubu yüzde 4,55 ile konut oldu. Kültür ve eğlence harcamalarında yüzde 2,34, en eşyalarında yüzde 1,1 giyim harcamalarında da yüzde 1'lik artış ölçüldü.



