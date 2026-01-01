İTO verileri: İstanbul'un aralık ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), şehirdeki aylık enflasyon verilerini, kasım ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

İTO’nun paylaştığı yılın son verilerine göre, İstanbul'un aralık ayı enflasyonu yüzde 1,23 artarken, yıllık yüzde 37,68 oldu.

İTO'nun belirlemelerine göre İstanbul’da 2025 Aralık ayı fiyat indeksinin oluşumunda lokanta ve otel harcamaları grubunda piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri, sağlık harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kamu kaynaklı fiyat düzenlemeleri etkili oldu.

Ayrıca konut, ev eşyası ile çeşitli mal ve hizmetler harcama gruplarında bazı ürün ve hizmetlerdeki fiyat değişimleri, gıda harcamaları grubunda kış mevsimsel etkisinin devam etmesi belirleyici oldu.

Giyim ve ayakkabı ile ulaştırma harcamaları gruplarında ise piyasa koşullarına bağlı olarak aşağı yönlü fiyat hareketleri izlendi.

En yüksek artış yüzde 3,2 ile lokanta ve otellerde kaydedilirken ikinci sırada ise yüzde 2,9'luk artış ile sağlık harcamaları grubu yer aldı.

EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

İTO verilerine göre 2025 Aralık ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde bir önceki aya göre fiyat değişimlerinin yaşandığı kalemler şöyle:

• Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 3,24,



• Sağlık harcamaları grubunda yüzde 2,93,



• Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 2,25,



• Ev Eşyası harcamaları grubunda yüzde 2,00,



• Konut harcamaları grubunda yüzde 1,90,



• Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 1,65,



• Eğlence ve Kültür harcama grubunda yüzde 1,38,



• Haberleşme harcama grubunda yüzde 0,58,



• Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 0,13,



• Eğitim harcamaları grubunda yüzde 0,09 artış yaşandı.



• Buna karşılık Giyim ve Ayakkabı harcamaları grubunda yüzde -0,77,



•Ulaştırma harcamaları grubunda ise yüzde -0,69