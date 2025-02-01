İTO verileri: İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'a ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, 2025 ocak ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan Tüketici Fiyat İndeksi aylık bazda yüzde 5,16 olarak gerçekleşti.

Verilere göre, İstanbul'un yıllık enflasyonu ise yüzde 48,40 artış gösterdi.

ARTIŞ VE AZALIŞ GÖSTEREN ÜRÜNLER

2025 ocak ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Sağlık Harcamaları grubunda yüzde 18,82, Ulaştırma Harcamaları grubunda yüzde 10,95, Lokanta ve Oteller grubunda yüzde 8,48, Eğitim Harcamaları grubunda yüzde 8,47, Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda yüzde 7,80, Konut Harcamaları grubunda yüzde 7,03, Çeşitli Mal ve Hizmetler Harcamaları grubunda yüzde 6,92, Ev Eşyası harcamaları grubunda yüzde 4,67, Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda yüzde 3,90 ve Alkollü İçecekler ve Tütün Harcamaları grubunda yüzde 0,81 artış izlendi.

Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yüzde 1,62 azalış izlendi.