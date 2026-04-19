İTO’da sandık bugün kuruluyor: Binlerce hekim katılım için sandıkta

37 bini aşan üyesiyle ülkenin en büyük, dünyanın da sayılı hekim örgütlerinden İstanbul Tabip Odası’nda üyeler bugün sandığa gidiyor.

İstanbul Tabip Odası (İTO) üyeleri bugün Zeytinburnu 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan sandıklarda oy kullanacak.

Seçimde Demokratik Katılım Grubu’nun yanı sıra hükümete yakın Değişim Grubu ve MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türk Hekimleri Birliği olmak üzere üç grup yarışırken seçim öncesi yaşanan gelişme dikkati çekti.

İstanbul Tabip Odası’nda yarın yapılacak seçimler öncesi iktidara yakınlığıyla bilinen Değişim Grubu ile Türk Hekimleri Grubu’nun listelerinin birleştiği iddiası tepkileri de beraberinde getirdi.

İSİMLER AYNI YERLERİ DEĞİŞİK

Cumhuriyet’e konuşan Demokratik Katılım Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkan adayı Dr. Talat Kırış, iki grubun farklı listelerle seçime giriyor gibi görünmesine karşın adayların bire bir aynı olduğunu belirtti.

“İki liste gibi gözüküyor ama isimler aynı, sadece yerleri değişmiş. Üstlerinde farklı logolar var. Bu durum, aslında aynı adaylarla seçime girildiğini gösteriyor” diyen Kırış, bunun seçmen açısından yanıltıcı olabileceğini savundu.

Kırış, kendi gruplarının haftalar öncesinden saha çalışması yürüttüğünü, programlarını açıkladıklarını ve hekimlerle birebir temas kurduklarını belirterek, diğer grupların bu süreçte görünür bir çalışma yapmadığını belirtti. “Ne bir program açıkladılar ne de liste sundular. Seçime iki gün kala böyle bir adım atılması tesadüf değil” ifadelerini kullanan Kırış, söz konusu birleşmenin Demokratik Katılım Grubu karşısında güç birliği amacı taşıdığını söyledi. Kırış, açıklamasında kendi seçmenlerine de çağrıda bulunarak seçimin sonucunun katılım oranına bağlı olacağını vurgulayarak “Sandığa gelsinler yeter. Biz kazanacağımıza inanıyoruz” dedi.