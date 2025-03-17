İTO’dan BirGün’e ödül

Haber Merkezi

İstanbul Tabip Odası tarafından verilen ‘Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri’ dün düzenlenen törenle sahiplerini buldu. BirGün muhabiri Sarya Toprak ‘‘İktidar kürtaj karşıtlığını besliyor: Hikâyelerimiz ortak’’ başlıklı haberiyle ‘‘İnternet Haber-Araştırma Ödülü’’nü aldı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen törende Sarya Toprak, ödülünü Prof. Dr. Okan Toygar’ın elinden aldı.

Toprak, törende yaptığı konuşmada "Bu ödülü BirGün’ün 8 Mart Gazetesi’nde yayımlanan bir haberle almak benim için gurur verici. Biz her 25 Kasım’da ve 8 Mart’ta bir kadın gazetesi hazırlayarak kadınların sesini sayfalarımıza taşıyoruz. Bu haberde de hem kürtaj olan kadınların hikayelerini hem de kürtajın önündeki fiili engelleri aktarmaya çalıştık" dedi.

AKP iktidarının kadınların var oluşuna bir savaş açtığını vurgulayan Toprak, şöyle devam eti: "Kadınların bedenleri üzerinde kurmaya çalıştıkları tahakkümle birçok kazanılmış hakkı hedef alıyorlar. Ödülümü dirsek dirseğe çalıştığım, birbirine ve kadın dayanışmasının gücüne inanan BirGün çalışanı kadınlara adıyorum."