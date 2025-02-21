İTO’dan BirGün’e sağlık haberi ödülü

İstanbul Tabip Odası'nın (İTO) olarak her yıl düzenlediği Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

BirGün muhabiri Sarya Toprak, "İktidar kürtaj karşıtlığını besliyor: Hikayelerimiz ortak" başlıklı haberiyle "İnternet Haber-Araştırma Ödülü"ne değer görüldü.

Ödüller, 16 Mart 2025, Pazar günü 11.00- 13.00 saatleri arasında Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Basında Sağlık Ödülleri'nin kazananları şöyle:

GAZETE HABER-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Eylem NAZLIER-Evrensel Gazetesi, “Kanser hastaları ya özele ya ölüme mahkûm” başlıklı haberi.

Gerekçe: Kanser hastalarının durumunu, tedavi olanaklarının sınırlılığını ve hastaları özel sektöre mahkûm eden sağlık politikalarını tüm boyutlarıyla ele alan kapsamlı dosya haberi sebebiyle.

KÖŞE YAZISI ÖDÜLÜ

Çiğdem TOKER- T24, “Sağlık bütçesi kimin için” başlıklı yazısı.

Gerekçe: TBMM Genel Kurulu’ndaki 2025 bütçe görüşmelerinde Sağlık Bakanlığına ayrılan bütçeyi detaylı bir şekilde analiz eden köşe yazısı sebebiyle.

TV HABER-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Hazar DOST-Sözcü TV, “Vurgunun ‘Menzil’i SGK” başlıklı haberi.

Gerekçe: Tarikata bağlı bir hastanenin kamuyu milyonlarca lira zarara uğratmasını görüntülerle ve belgelerle ortaya koyan oldukça dikkat çekici özel haberi sebebiyle.

TV PROGRAM ÖDÜLÜ

İpek ÖZBEY- Sözcü TV, Nokta Atışı programı “Doktorlar neden yurt dışına gidiyor?” bölümü.

Gerekçe: Doktorların yurt dışına göçünün nedenlerini tüm boyutlarıyla ele alan programı sebebiyle.

RADYO PROGRAMI ÖDÜLÜ

Sema KILIÇ- TRT Radyo 1, Zamanın Görünüşleri başlıklı radyo programı “Cumhuriyet tarihimizde salgın hastalıklarla mücadele ve öyküye izdüşümleri” bölümü.

Gerekçe: Salgınları, salgın hastalıklarla mücadeleyi ve bunlarla ilgili toplumsal ve kurumsal hafızayı işleyen programı sebebiyle.

İNTERNET HABER-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Sarya TOPRAK-BirGün, “İktidar kürtaj karşıtlığını besliyor: Hikayelerimiz ortak” başlıklı haberi.

Gerekçe: İktidarın kadının kendi bedeniyle ilgili söz hakkını ortadan kaldıran yaklaşımını çarpıcı bir şekilde işleyen haberi sebebiyle.

İNTERNET HABER ÖVGÜYE DEĞER HABER JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Esra ÇİFTÇİ-Artı Gerçek, “Türkiye’de çocuklar yoksulluk kıskacında: Sağlıklı beslenme bir lüks değil hak” başlıklı haberi.

Gerekçe: Çocuk yoksulluğunu ve yetersiz beslenmenin ağır sonuçlarını verilerle ortaya koyan haberi sebebiyle.

KARİKATÜR ÖDÜLÜ

Zafer TEMOÇİN-Cumhuriyet Gazetesi.

Gerekçe:Sağlık sisteminin çarpıklığını gözler önüne seren karikatürleri sebebiyle.

Jüri üyeleri:

• Sibel Güneş – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti adına

• Ayşegül Atakan – Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği adına

• Dilek Dindar – Görsel Medya Temsilcisi

• Fatih Polat – Yazılı Medya Temsilcisi

• Dr. Osman Küçükosmanoğlu – İstanbul Tabip Odası adına