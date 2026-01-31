İttifak değil, ortak mücadele

CHP, “Toplumsal muhalefet birliği” hedefi kapsamında siyasi partiler ile temaslarını artırdı. “Yeni bir siyasi hattın işareti” olarak yorumlanan temasları değerlendiren CHP kurmayları, “Klasik bir ittifak arayışında değil, toplumsal muhalefeti yükseltme amacındayız” diyor.

Yasama faaliyetlerinin yanı sıra kent eylemleri ve saha çalışmalarıyla da “Yarın seçim olacakmış gibi” çalışmalarını sürdüren CHP, muhalefet partileriyle olan temaslarını artırıyor. Kasım 2025’te gerçekleştirilen 39’uncu Olağan Kurultay’ın ardından oluşturulan MYK’nin yeni birimlerinden olan Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler birimi üzerinden yürütülen temaslar, siyasetteki ittifak tartışmalarını da yeniden gündeme taşıyor.

TOPLUMSAL MUHALEFET YÜKSELMELİ

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, siyasi partiler ile gerçekleştirilen temaslarda ittifak başlığı gündeme getirilmiyor. CHP kurmayları, “Topluma, ‘İttifak’ diye bağırmanın bir anlamı yok” diyerek, erken kurulan ve başarısızlıkla sonuçlanan geçmiş ittifakları hatırlatıyor. Klasik bir ittifak anlayışından çok, “Adaletsizliğe ve yoksulluğa karşı ortak mücadele” anlayışının önemine dikkati çeken CHP’liler, “Toplumsal muhalefeti yükseltmeli, ‘Memlekette bir şey değişmeli’ diyen tüm kesimlerin ortak ses yükseltebileceği bir zemin oluşturmalıyız” değerlendirmesinde bulunuyor. CHP’liler, Mayıs 2023 seçimleri öncesinde kurulan ve “Altılı masa” olarak nitelendirilen ittifakın partiler arası diyaloga katkı sunduğunu ancak sürdürülebilir olmadığını belirtiyor. Kamuoyu yoklamalarının, “Gerçek gündem kaybedildiğinde oy kaybını” işaret ettiğinin altını çizen bir CHP kurmayı, “Türkiye’nin temel sorunu ekonomi. Eğer ekonomiyi, halkın sorunlarını gündem yapamaz ve ittifak tartışmaları ile boğulursak 2023 seçimleri sürecindeki hataya düşeriz. Altılı masa deneyiminin olumlu yönlerini cebe atarak ama hatalarını tekrarlamayarak yola devam etmeliyiz” görüşünü savunuyor.

HUKUKSUZLUKLARA KARŞI İTTİFAK

Altı masa sürecinde kamuoyuna, “Kaotik ve verimsiz bir görüntü” yansıdığını dile getiren CHP’liler, özetle şunları dile getiriyor:

“Aklı başında siyaset yapan herkes, hükümetin muhalefet üzerinde nasıl bir baskı kurmaya çalıştığını görüyor. Toplumsal muhalefetin tüm unsurları bu zor dönemde daha fazlasının yapılabileceğini biliyor. AKP’li bazı siyasetçiler dahi, CHP’nin hukuksuzluklara karşı mücadelesini perde arkasından destekliyor.

Türkiye’nin asgari düzeyde dahi olsa demokratik siyaseti yeniden inşa etme ihtiyacını kimse inkâr etmiyor. AKP’nin artık, Türkiye’nin sorunlarını çözecek ehliyeti kalmadığını sağır sultan biliyor. Toplumsal muhalefetin önemi, her geçen gün biraz daha büyüyor. CHP halka, ‘Pijamanı çıkar, sokağa çık’ diye seslenirken muhalefet partilerine de ‘Hukuksuzluklara karşı ittifak’ çağrısı yapıyor.”