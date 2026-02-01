‘İttifak köprüsü’ para yutuyor

Adana’da yeni stadyum, adliye sarayları ve üniversite kampüslerinin trafik yükünü rahatlatması beklenen Devlet Bahçeli Köprüsü’nün temeli, 2016 yılında atıldı. Toplam 215 milyon TL harcama ile tamamlanması planlanan köprünün yapım süreci yılan hikâyesine döndü.

31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen CHP’li Zeydan Karalar, 2020 yılında yaptığı bir açıklamada belediyenin projeyi tamamlayacak maddi imkânı olmadığını dile getirdi.

Karalar, 215 milyon TL’ye yapılması planlanan köprü için Ağustos 2020’ye kadar 120 milyon TL harcandığını belirterek, “Proje daha sonra iptal edildi. İnşaatı yapan firmadan projeyi yenilemeleri istediğimizde 600 milyon TL’lik bir fatura ile karşılaştık” dedi.

ERDOĞAN DEVREDE

Köprünün yapımı, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karar ile 2020 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi. Bakanlığın proje için 700 milyon TL harcayacağı bildirildi. Köprünün adı 2023 yılında, “15 Temmuz” olarak değiştirildi. 28 Nisan 2023 tarihinde açılan köprü için 2025 yılında dahi para harcanmaya devam edildiği öğrenildi. Toplam 2,77 kilometre bölünmüş yoldan oluşan köprü için 2020-2025 döneminde 3 milyar 970 milyon 576 bin TL harcandığı belirtildi. Proje kapsamında 2025 yılının sonu itibarıyla kullanılan toplam kaynak, açıklanan ilk maliyeti 18’e katladı.

Gidiş-dönüş üçer şerit, ortasında da raylı sistem ile planlanan köprünün uzunluğu, bin 668 metre olarak ifade ediliyor. Genişliği 39 metre olan köprünün 24 ayağı bulunuyor.