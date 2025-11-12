'İttifakta çatlak' tartışmalarının ardından Erdoğan ile Bahçeli ilk kez bir araya geldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. 18.00'de gerçekleşmesi beklenen buluşma 25 dakika rötarla gerçekleşti.

Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Bahçeli, Erdoğan'ın gelişinden yaklaşık 10 dakika önce karşılama için kapıya çıktı ve bekledi.

Görüşme bu senenin 6'ncı görüşmesi olarak kaydedildi. Böylece görüşmelerden 5'i Bahçeli'nin ev sahipliğinde, 1'i ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmiş oldu.

İttifak ortakları "çatlak" tartışmalarının ardından ilk kez bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklama yapılması beklenmiyor.

NE OLMUŞTU?

Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'deki törene katılmamış, MHP'den temsilci göndermişti. Bahçeli'nin aynı gün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen resepsiyona da katılmaması "Cumhur İttifakı'nda çatlak" olarak yorumlanmıştı. Çatlağın sebebinin ise Kuzey Kıbrıs'taki seçim sonuçlarına yönelik farklı yaklaşımlar olduğu iddia edilmişti.

Ardından Bahçeli'ye yakın medyada Bahçeli'nin 4 Kasım'da "çok önemli" açıklamalarda bulunacağı duyurulmuştu. Erdoğan, 3 Kasım'daki Kabine toplantısının ardından, süreçle ilgili açıklamasında "Cumhur İttifakı'nda birlik" vurgusu yapmış ve "Ayrılığa düşmeden" mesajı vermişti. Erdoğan, Bahçeli'ye 29 Ekim nedeniyle gönderdiği hediye için teşekkür etmişti. Bahçeli ise "önemli açıklamalar" yapacak denilen 4 Kasım'da "çatlak yok" mesajı vermişti.