İTÜ'de "İmamoğlu" protestosu: Bölüm başkanı güvenlik eşliğinde salonu terk etti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi öğrencileri, tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalinde imzası olduğunu olan İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Yüksel Demir'i protesto etti.

Evrensel'in aktardığına göre Demir, "Yüksel dışarı üniversiteler bizimdir" sloganıyla salonu güvenlik eşliğinde terk etti.

İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri diploma iptalinde imzası olduğunu öğrendikleri akademisyen Yüksel Demir’i söz hakkı vermek ve aldığı bu karar hakkında sorular yöneltmek için; fakülte öğrencileri, mezun ve akademisyenlerinin açık çağrısı ile Ortabahçeye çağırdı.

İTÜ'de "İmamoğlu" protestosu: Diploma iptalinde imzası olan bölüm başkanı güvenlik eşliğinde salonu terk ettihttps://t.co/HIhIYRzo5Q pic.twitter.com/C8zfCkrXVP — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 15, 2025

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Demir’in bahçeye çıkmayacağını ve sadece bölüm ÖTK’leri ile görüşmek istediğini bildirmesi üzerine İTÜ Mimarlık Fakültesi ÖTK’leri bu kararı öğrencilerin vereceğini söyleyerek topluca sınıfa gitti.

Yüksel Demir, öğrencilere gerekçelerini açıklayamayacağını belirterek soruları yanıtsız bıraktı.

Demir; "Neden imza attınız? Bu kararın siyasi olduğunun farkında mısınız? Sizce diploma iptali ve tutuklama rastlantı mı? İmza atmama şansınız var mıydı? Nasıl dekan olarak atandınız? Gelecekte bizim diplomalarımız iptal edilmek istenirse de imza atar mısınız?" şeklindeki sorulara cevap veremeyince "Yüksel dışarı, üniversiteler bizimdir" sloganıyla güvenlik eşliğinde salonu terk etti.