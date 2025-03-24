İTÜ Maçka Kampüsü öğrencilere kilitlendi
İTÜ Maçka Kampüsü’nde güvenlik kapıları kilitledi. Öğrenciler, camlardan çıkarak eylem dahil olmaya çalışıyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla üniversite öğrencileri tarafından başlatılan eylemler, İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden alınmasının ardından da sürüyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) öğrenciler Maçka Kampüsü’nde bir araya geldi.
Ancak, üniversite güvenliğinin kapıları kilitlemesi sebebiyle öğrenciler okula giremedi.
Kampüsteki öğrencilerin aktardığına göre içerideki öğrencileri dışarıya çıkmakta, dışarıdaki öğrenciler ise içeriye girmekte sorun yaşıyor.
"ÖĞRENCİLER CAMLARDAN ÇIKIYOR"
Kapının kilitlenmesinin ardından öğrenciler, camlardan çıkarak eylem dahil olmaya çalışıyor.
İTÜ öğrencilerinin sosyal medya ağı olan “Arı24” hesabından yapılan paylaşımda “İTÜ Maçka kampüsünde güvenlik bina kapısını kilitledi. Öğrenciler eyleme camlardan çıkarak dahil olmaya çalışıyor” ifadeleri kullanıldı.
Güvenlik bina kapısını kilitledi. İTÜ Maçka kampüsünde öğrenciler eyleme camlardan çıkarak dahil olmaya çalışıyorhttps://t.co/ScMs6DNlCM pic.twitter.com/YssrLvMhHb— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 24, 2025