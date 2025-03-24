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İTÜ Maçka Kampüsü öğrencilere kilitlendi

İTÜ Maçka Kampüsü’nde güvenlik kapıları kilitledi. Öğrenciler, camlardan çıkarak eylem dahil olmaya çalışıyor.

Güncel
  • 24.03.2025 11:00
  • Giriş: 24.03.2025 11:00
  • Güncelleme: 24.03.2025 11:56
Kaynak: Haber Merkezi
İTÜ Maçka Kampüsü öğrencilere kilitlendi
Fotoğraf: @k4pkac (X)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla üniversite öğrencileri tarafından başlatılan eylemler, İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden alınmasının ardından da sürüyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) öğrenciler Maçka Kampüsü’nde bir araya geldi.

Ancak, üniversite güvenliğinin kapıları kilitlemesi sebebiyle öğrenciler okula giremedi.

Kampüsteki öğrencilerin aktardığına göre içerideki öğrencileri dışarıya çıkmakta, dışarıdaki öğrenciler ise içeriye girmekte sorun yaşıyor.

"ÖĞRENCİLER CAMLARDAN ÇIKIYOR"

Kapının kilitlenmesinin ardından öğrenciler, camlardan çıkarak eylem dahil olmaya çalışıyor.

İTÜ öğrencilerinin sosyal medya ağı olan “Arı24” hesabından yapılan paylaşımda “İTÜ Maçka kampüsünde güvenlik bina kapısını kilitledi. Öğrenciler eyleme camlardan çıkarak dahil olmaya çalışıyor” ifadeleri kullanıldı.

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