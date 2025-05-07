İTÜ mezunları: Özel güvenlik şiddetine karşı öğrencinin yanındayız

İTÜ Mezunları, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla 19 Mart'ta başlayan ve devam eden protestolarda İTÜ'deki öğrencilerin özel güvenlik birimince şiddete maruz bırakılmasına tepki göstermek için kampüs önünde bir araya geldi.

İTÜ Maslak Kampüsü Ana Kapısı'nda bir araya gelen mezunlar, "İstanbul Teknik Üniversitesi mezunları olarak bizler de, kamuoyuna yansıyan haberler ışığında üniversite yönetimi kontrolündeki Özel Güvenlik Birimlerinin öğrencilere uyguladığı şiddeti büyük bir endişe ve öfke ile izledik" dedi. Açıklamada "Soruşturmalar geri çekilsin ve kampüslerimizde Özel Güvenlik şiddeti son bulsun" denildi.

Protestoda "Teknik Üniversite Bu Düzene Sığmaz", "İTÜ öğrencisi yalnız değildir", "İTÜ Mezunları Öğrencinin Yanında" sloganları atıldı.

İTÜ Birlik İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İTÜ Kamuoyuna,

19 Mart itibariyle başlayan halk eylemlerinde memleketin dört bir yanında üniversitelerde öğrenciler ve öğretim görevlileri tepkilerini ortaya koyuyor.

Bu tepkilerin en kuvvetlilerinden biri üniversitemizde genç arkadaşlarımız tarafından veriliyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ilerici geleneğinin mirasını taşıyan İTÜ öğrencisinin haklı mücadelesini yakından takip ediyor ve selamlıyoruz.

Unutulmamalıdır ki Teknik Üniversite Harun Karadenizlerin, Bedri Karafakiogluların, Zeki Erginbayların üniversitesidir.

Dün olduğu gibi bugün de gençlik yaratılan bu düzene sığmadı, sığmaz.

İTÜ öğrencisi bu süreçte yurt ve yemekhane sorunları, kampüslerinin depreme hazırlıksızlığı ve kayyum olarak atanan rektörlüğün üniversite kültürüne yakışmayan uygulamalarına kadar bir çok başlıkta ses yükseltti.

Tüm bu sorunlar karşısında gerekli adımları atmayan üniversite yönetimi çareyi öğrencilere soruşturma açmakta buldu.

Soruşturma açılan arkadaşları için anayasal haklarını kullanarak eylem yapan İTÜ öğrencileri, rektörlük önünde ÖGB şiddetine maruz kaldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi mezunları olarak bizler de, kamuoyuna yansıyan haberler ışığında üniversite yönetimi kontrolündeki Özel Güvenlik Birimlerinin öğrencilere uyguladığı şiddeti büyük bir endişe ve öfke ile izledik.

Bu haksız tutuma karşı ses çıkarıyoruz. Bilinsin ki, İTÜ öğrencisi yalnız değildir!

Demokratik işleyişe sahip olması gereken üniversite rektörlüğüne ülke ve dünya ölçeğinde bağlı olduğu mutabakatları hatırlatırız.

Genç sıra arkadaşlarımızın eğitim hakkının engellenmesinin, biz üniversite mezunlarını sorumluluk almaya davet edeceğini bildiriyoruz.

Ülkenin her bir yanında çalışarak değer üreten mühendis/mimar ve şehir plancıları olarak yetkililere, bizim geçtiğimiz yollardan türlü zorlukla geçmeye çalışan genç sıra arkadaşlarımız için, anayasanın bize verdiği hakları kullanmaktan çekinmeyeceğimizi beyan ediyoruz.

Öğrencileri darp eden, taciz eden, alıkoyan özel güvenlik birimleri üniversitemizde barındırılmamalıdır. Teknik üniversitede böylesi bir müdahale kabul edilemez.

Bu açıdan bahsi konu olan eylemleri gerçekleştiren güvenlik elemanları ivedilikle belirlenmeli ve gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır.

Soruşturmalar geri çekilsin ve kampüslerimizde Özel Güvenlik şiddeti son bulsun!

Bizler mezunlar olarak bu sürecin takipçisi olacağız.

İTÜ Mezunları öğrencinin yanındadır!"