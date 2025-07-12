İTÜ öğrencileri 'atanmış rektöre' sırtını döndü

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) düzenlenen mezuniyet törenlerinde öğrenciler, AKP tarafından atanan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal’ı protesto etti.

Ayazağa kampüsündeki törende Mandal konuşma yaptığı sırada birçok öğrenci sırtını dönerek alkışlar ve ıslıklarla rektörlüğü protesto etti.