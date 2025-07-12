İTÜ öğrencileri 'atanmış rektöre' sırtını döndü
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) fakültelere ait ve ortak mezuniyet törenleri bugün gerçekleşti. Törende AKP tarafından atanan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal’ın konuşması sırasında "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan öğrencilere aileleri de alkışlarla destek oldu. Mandal konuşma yaptığı sırada birçok öğrenci sırtını dönerek alkışlar ve ıslıklarla rektörlüğü protesto etti.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) düzenlenen mezuniyet törenlerinde öğrenciler, AKP tarafından atanan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal’ı protesto etti.
Ayazağa kampüsündeki törende Mandal konuşma yaptığı sırada birçok öğrenci sırtını dönerek alkışlar ve ıslıklarla rektörlüğü protesto etti.