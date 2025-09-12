İTÜ rektörlüğünden 19 Mart eylemlerine katılan öğrencilere uzaklaştırma cezası

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, Mart eylemleri sırasında düzenlenen protestoları gerekçe göstererek soruşturma açılan öğrencilere uzaklaştırma cezası verildi.

Evrensel'de yer alan habere göre, 19 Mart eylemlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, kampüs içinde yapılan eylemleri gerekçe göstererek öğrencilere soruşturma açmıştı.

Soruşturmayı neticelendiren İTÜ rektörlüğü “Öğrenmе öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak” gerekçe göstererek çok sayıda öğrenciye, çeşitli sürelerde uzaklaştırma cezası verdi.

Saraçhane protestolarından dolayı 20 gün tutuklu kalan İTÜ öğrencesi Berkant Tatlı’ya da 1 ay uzaklaştırma cezası verildi.