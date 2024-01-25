İTÜ Uzay Mühendisliği mezunu Okan Bayram, kampüste intihar etti

İTÜ Uzay Mühendisliği bölümü mezunu Okan Bayram, üniversitenin Ayazağa Kampüsü'nde intihar etti. Bayram, okulun kahve satış mekanında baristalık yapıyordu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay Mühendisliği bölümü mezunu Okan Bayram, yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre Bayram, İTÜ Ayazağa Kampüsü içerisinde bulunan inşaat alanındaki bir binadan atlayarak intihar etti.

Mezun olduktan sonra işsiz kalan Bayram, İTÜ 1773 Kahve Satış Mekanı'nda baristalık yapıyordu.

İTÜ YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

İTÜ yönetimi Bayram'ın ölümüyle ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Öğrencilerin tepkileri sonucu yaşananlara dair açıklama yapan İTÜ yönetiminin açıklamasında, "Olayla ilgili soruşturmayı yakından takip ediyoruz" denildi.

Üniversitenin açıklaması şu şekilde:

"Uzay Mühendisliği Bölümü eski öğrencimiz Okan Bayram vefat etmiştir. İTÜ Ailesi olarak öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz. Olayla ilgili soruşturmayı yakından takip ediyoruz."

Uzay Mühendisliği Bölümü eski öğrencimiz Okan Bayram vefat etmiştir.



İTÜ Ailesi olarak öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.



Olayla ilgili soruşturmayı yakından takip ediyoruz. pic.twitter.com/KYwaFwr2jj — İTÜ - İstanbul Teknik Üniversitesi (@itu1773) January 24, 2024

"BİZİ ÖLDÜRMEK İSTEYEN DÜZENİN KARŞISINDAYIZ"

Uzay mühendisliği okuduktan sonra iş bulamadığı için baristalık yapmak zorunda kalan Bayram'ın intiharı sonrası sosyal medyada tepki sesleri yükseldi.

SOL Genç'ten yapılan açıklamada, "Gençleri umutsuzluğa sürükleyen bu düzen, aramızdan iki arkadaşımızı daha aldı. Bugün İTÜ öğrencisi arkadaşımız Okan Bayram’ın kampüs içerisinde intihar ettiğini öğrendik. Zeren’in, Okan’ın ve Sıla’nın öfkesiyle buradayız, bizi öldürmek isteyen düzenin tam karşısındayız!" denildi.

❗️Gençleri umutsuzluğa sürükleyen bu düzen, aramızdan iki arkadaşımızı daha aldı.

Bugün İTÜ öğrencisi arkadaşımız Okan Bayram’ın kampüs içerisinde intihar ettiğini öğrendik.



Zeren’in, Okan’ın ve Sıla’nın öfkesiyle buradayız, bizi öldürmek isteyen düzenin tam karşısındayız! https://t.co/H0KZPMS69b — SOL Genç İstanbul (@Solgencistanbul) January 24, 2024

Olaya ilişkin açıklama yayımlayan İTÜ Emek Gençliği ise, "Derinleşen ekonomik krizin faturası, gençlerin yaşamlarına kesilmeye devam ediyor. Artan ölüm ve intiharlar, bizlerin güvenliğini sağlaması gerekenlerin ihmallerinin sonucudur" diye tepki gösterdi.

Bayram'ın intiharıyla yapılan diğer paylaşımlar ise şöyle:



Bizleri ölüme itenleri unutmayacağız!!

Bizi geleceksizliğe mahkum edenlerden hesap… pic.twitter.com/8UWsJoU7qq — Öğrenci Dayanışması (@OgrenciDay) January 24, 2024

Okan Bayram İTÜ Ayazağa Kampüsü’ndeki inşaattan atlayarak intihar etti.



Mezun olmasına rağmen okulda baristalık yapıyordu.



Hayatının baharında bir genci ölüme götüren sebepler,ihmaller tüm yönleri ile soruşturulmalıdır. https://t.co/XDHN7EdaMQ — Murat AĞIREL (@muratagirel) January 24, 2024