İTÜ Uzay Mühendisliği mezunu Okan Bayram, yaşamına son verdi

İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği mezunu olan Okan Bayram, bir inşaattan atlayarak hayatına son verdi.

İTÜ Uzay Mühendisliği mezunu ve kampüs içerisindeki İTÜ 1773 Kahve Satış Mekanı çalışanı Okan Bayram, İTÜ Ayazağa Kampüsü içindeki inşaat alanından atlayarak yaşamına son verdi.

İTÜ yönetimi, "Uzay Mühendisliği Bölümü eski öğrencimiz Okan Bayram vefat etmiştir. İTÜ Ailesi olarak öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz. Olayla ilgili soruşturmayı yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.