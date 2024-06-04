İTÜ Vadi Yurtları’nda öğrencilere ne olacak

Haber Merkezi

İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) yaklaşık 1500 öğrencinin kaldığı Vadi Yurtları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Dünya Bankası fonu ile sürdürülen kamu binalarında güçlendirme ve enerji verimliliği projesi kapsamına alındı. Öğrencilere yurttan ayrılmaları için 10 Haziran’a kadar süre verildi. İTÜ’de yapı güçlendirmesi yapılacak binaları kapsayan rapora göre, projenin 2024 yılının birinci çeyreğinde başlayarak üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Ancak, projenin belirlenen zaman çerçevesi içerisinde gerçekleştirilmesi için yapılması gereken hazırlık ve uygulama süreçlerinde herhangi bir ilerleme kaydedilmediği gibi yurtlarından çıkarılacak öğrencilerin barınma hakkının nasıl karşılanacağına dair şeffaf bir süreç de işletilmiyor. Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan “Rektörlük ve Yurt Müdürlüğü tarafından yapılan sözlü açıklamalar, öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara gönderileceği endişesini yaratmaktadır. KYK yurtlarının mevcut sorunları varken, öğrencilerin bu yurtlara gönderilmesi mağduriyet yaratacaktır” dedi. İskender Bayhan Çevre, Şehircilik ve İkilim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verdi.