ITUC’dan Filistin’le dayanışma mesajı

Emek Servisi

Dünya genelindeki emek hareketinin temsilcileri Ramallah’ta Filistin Genel Sendikaları Federasyonu’nun (PGFTU) yanı sıra Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ile de bir araya geldiler. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Küresel Sendika Federasyonları (GUF), Filistinli işçilerle dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

ITUC Genel Sekreteri Luc Triangle, “Bu zor günlerde PGFTU ve üyeleriyle dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Gazze halkının karşı karşıya olduğu ciddi insani krizden derin endişe duyuyoruz” dedi. Adil ve kalıcı bir barış için BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması gerektiğini hatırlatan Triangle, “Batı Şeria’daki işgalin sona erdirilmesi, tüm yerleşimlerin lağvedilmesi” gibi talepleri vurguladı.

Küresel sendikaların temsilcileri, “ateşkesin sağlanması, tüm rehinelerin ve gözaltına alınan herkesin serbest bırakılması ve çatışmalar nedeniyle mahsur kalan işçilerin güvenli bir şekilde evlerine geri dönmeleri” gibi acil talepleri ifade etti.