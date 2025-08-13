İTÜ’de deprem araştırma merkezi kuruldu

Ethem Kutay TOKER

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) kuruldu.

MATAM başta Marmara Bölgesi olmak üzere ülkedeki aktif fayların oluşturduğu tehlike ve riskler üzerine çalışacak.

Merkez; jeoloji, jeofizik, deprem mühendisliği, veri analizi, şehir ve bölge planlama gibi birden fazla disiplinin ortak çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Merkezde fay haritalama ve yapay zekâ destekli tehlike analizi, bina ölçekli yer hareketi analizi, deniz ve kara entegre ölçümü gibi birçok çalışma yürütülecek. Ayrıca yapılan çalışmaların sonuçları kamuoyuyla da paylaşılacak.

MATAM açılışı kapsamında yapılan basın toplantısında konuşan proje yürütücülüğünü üstlenmiş olan Prof. Dr. Cenk Yaltırak, son yüzyılda depremlerde 126 bin insanın hayatını kaybettiğini belirterek, deprem gibi ciddi sorunlara karşı bireysel çalışmalarla çözüm üretmenin mümkün olmadığını, kurumsal yapılar altında ciddi bilimsel araştırmalar yürütülmesi gerektiğini söyledi. Yaltırak “MATAM’ın en önemli özelliklerinden biri, veriyi ve bilgiyi görselleştiriyor olması” diye konuştu.

Açılışın katılımcılarından Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ise merkezle ilgili BirGün’e konuştu. Dedetaş, “Tüm kurumların birlikte çalışabildiği ve ileri düzeyde bilgiyi üretebildiği bir mekân oldu. Gerçekten çok gurur verici bir şey. Ülkemiz için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum” dedi.