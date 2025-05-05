İTÜ’de ÖGB şiddeti: Tekme atılan kadın öğrenci bayıldı

19 Mart’ta başlayan protestolar birçok üniversitede hâlâ sürüyor. Kampüslerdeki eylemlere yönelik sert Özel Güvenlik Birimi'nin (ÖGB) müdahalesi ise dikkat çekiyor. Bunun son örneği bugün İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yaşandı.

BirGün’e konuşan İTÜ öğrencileri, “20 Mart tarihinde yapılan İTÜ yürüyüşünde, sıra arkadaşlarımıza ‘kayyum rektörler gidecek’ sloganı attıkları için rektörlük tarafından soruşturma açıldı” dedi.

Bu soruşturmayı protesto etmek için İTÜ öğrencileri olarak rektörlüğe sembolik bir soruşturma açtıklarını söyleyen öğrenciler, “Bu sembolik soruşturma pankartını rektörlük binasına asmak istedik” ifadelerini kullandı.

"Binaya yaklaştığımızda daha hiçbir şey yapmadan ÖGB öğrencilere müdahale etti" diye konuşan öğrenciler “⁠Pankartı astık, kol kola girdik ve pankartı korumak için pankartın önünde dizildik. ⁠Kol kola girmiş olan öğrencilerden bazılarını hedef alan ÖGB, 2 öğrenciyi çekti ve alıkoydu” dedi.

Kadın bir öğrenciye tekme atıldığını ve genç kadının bayıldığını vurgulayan öğrenciler en az 6 kişi darp raporu almaya gittiğini belirtti.

Öğrenciler sözlerine şöyle devam etti: "Çok büyük bir arbede yaşandı. ÖGB bizlere sert bir şekilde şiddet uyguladı. Kadın bir arkadaşımız ÖGB tarafından tacize uğradı, arbede esnasında tişörtü ve iç çamaşırı yırtıldı, vücudu gözüktü. Birçok arkadaşımızın kıyafeti yırtıldı.”