İTÜ’de öğrencilerden ‘Gece Şenliği’ direnişi

Haber Merkezi

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) öğrenciler, Gümüşsuyu Kampüsü'nde taleplerinin yerine getirilmesi istemiyle “Gece Şenliği” düzenledi.

Öğrenciler Gümüşsuyu kütüphanesinin 24 saat açık olması, derslerden önce kapatılan kantinin tekrar erişilebilir hale gelmesi ve ellerinden alınan kulüp odalarının geri verilmesini talep etti.

24 saat süren Gece Şenliği’nde bir araya gelen öğrenciler, 24 saatlik eylemle taleplerini dile getirdi.

Eylem sırasında yapılan basın açıklamasında, üniversite yönetiminin öğrencilerin yaşam alanlarına dönük müdahalelerine tepki gösterildi. Açıklamada özetle ifadeler yer aldı: “Kütüphanemizin hafta sonu kapatılması, fakültemizin ön bahçesinin 17.00’de kapatılması gibi uygulamalar; bilimsel üretimin, fikir alışverişinin ve kamusal alanın engellenmesidir. Üniversiteler yalnızca ders dinlenen değil, birlikte düşünülüp üretim yapılan alanlardır. Bu alanların daraltılmasını kabul etmiyoruz. Ayrıca, yıllardır kulüplerimiz tarafından kullanılan ve aidiyet geliştirdiğimiz kulüp odalarının bizden habersiz şekilde elimizden alınmasını da reddediyoruz. Kulüpler, üniversite kültürünün temel taşıdır. Sosyal, kültürel ve akademik üretimimizin merkezidir. Bu odaların bizlere derhal geri verilmesini talep ediyoruz” denildi.

Öğrencilerin talepleri şu şekilde:

• Kütüphane ve ders çalışma alanlarının 7/24 açık olması,

• Kantin ve sosyal alanların gece saatlerinde erişilebilir olması,

• Öğrencilerin barınma ve temel ihtiyaçlarının güvence altına alınması,

• Üniversite yönetiminde öğrenci temsiliyetinin sağlanması,

• Otopark ve diğer ortak kullanım alanlarının özelleştirilmesine son verilmesi, kamusal niteliğinin korunması.