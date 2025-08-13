Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi
İÜ, 28 kişinin lisansüstü diplomasını iptal etti: Üniversitelere yazı gönderildi

İstanbul Üniversitesi, "yatay geçişlerinin usulsüz olduğu" gerekçesiyle lisans diplomaları iptal edilen 28 kişinin lisansüstü diplomalarının 24 Temmuz'da iptal edildiğini ve verilerin YÖKSİS veri tabanına işlendiğini duyurdu. Üniversite, söz konusu duyuruyu ilgili üniversitelere yazıyla iletti.

Güncel
  • 13.08.2025 12:49
  • Giriş: 13.08.2025 12:49
  • Güncelleme: 13.08.2025 13:17
Kaynak: Haber Merkezi
İÜ, 28 kişinin lisansüstü diplomasını iptal etti: Üniversitelere yazı gönderildi
Fotoğraf: AA

HABER MERKEZİ

İstanbul Üniversitesi, üniversitelere gönderdiği yazıyla "yatay geçişlerinin usulsüz olduğu" gerekçesiyle diplomaları iptal edilen 28 kişiye ilişkin verilerin Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) yüklendiğini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 28 kişi hakkında yaşanan gelişmeyi duyurdu.

Emir'in paylaşımına göre, İstanbul Üniversitesi (İÜ) 28 kişinin lisansüstü diplomasını 24 Temmuz'da iptal etti.

LİSANSÜSTÜ DİPLOMALAR YÖKSİS'TEN SİLİNDİ

İÜ, iptal kararının ardından 28 kişinin YÖKSİS'te yer alan verilerinin güncellendiğine ilişkin yazıyı Rektör Vekili Prof. Dr. Yahya Güldiken'in imzasıyla ilgili üniversitelere gönderdi.

Diploma iptallerine tepki gösteren Emir, "Hiç üniversiteye gitmeden sahte diploma alanlara dokunmayan, şaibeyle mezun olanları devlet kadrolarına yerleştirenler; Cumhurbaşkanı olacak diye Ekrem İmamoğlu ve sınıf arkadaşlarının tertemiz diplomalarını yok sayıyor" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslen Emir, "Talimatı aldıkları; tek bir üniversite sınıf arkadaşı bile yıllardır ortaya çıkmayan Recep Tayyip Erdoğan! İstediğiniz kadar diploma iptal edin, sandıktan da çürümüş düzeniniz için yargı önüne çıkmaktan da kaçamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

