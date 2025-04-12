İÜ-Cerrahpaşa’da aynı inşaatta 3’üncü iş cinayeti

Emek Servisi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Avcılar Kampüsü’nde inşaatı süren binanın 5’inci katından düşen işçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi. 10 Nisan Perşembe günü kampüste 5 katlı binanın inşaatında çalışan 40 yaşındaki Hamdi Satılmış dengesini yüksekten düştü. Ağır yaralanan işçi için diğer işçiler ambulans çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Evli ve iki çocuk babası Hamdi Satılmış, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hamdi Satılmış, dün memleketi Ordu’nun Aybastı ilçesinde toprağa verildi. Üniversitede aynı kampüste devam eden inşaatlar sırasında daha önce de 2 işçi düşerek yaşamını yitirmişti.