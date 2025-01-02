İÜ'de yemekhane zammı: Öğrencilerden boykot kararı

1 Ocak 2025 Çarşamba günü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa yönetim kurulu tarafından alınan kararla 32,5 TL olan yemek ücreti yüzde elli zamla 49 TL’ye çıkarıldı.

Evrensel'in aktardığına göre; yeni bir yıla yeni zamlarla başlayan öğrenciler rektörlüğe vermek üzere hazırladıkları dilekçede temel ekonomik ihtiyaçlarını karşılarken bile mücadele etmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Öğrenciler, zammın kendilerinin ekonomik koşullarıyla bağdaşmadığını ve yapılan zammı kabul etmediklerini belirtti. 2 ve 3 ocakta yemekhanede yemek yemeyeceklerini ifade eden öğrenciler, yönetimin bu karardan dönmesi talebiyle boykot kararı aldı.

İstanbul Üniversitesi Emek Gençliği de yapılan zamlara tepki gösterdi. Sosyal medya X hesabından yaptıkları paylaşımda, “Yeni yılın ilk günü yeni zam! İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa yemekhanesi 32,5 liradan 49 liraya yükseldi” diye duyurulan zamma tepki verildi. Paylaşımda, Cerrahpaşa yıllara göre yemek ücretleri paylaşılırken ayrıca İstanbul’daki diğer üniversitelerdeki yemekhane ücretleri de sıralandı.

“Ne yapacağız?​” diye soran Emek Gençliği; “Temel bir ihtiyaç olan beslenme hakkımıza erişimin bu şekilde kısıtlanmasını kabul etmiyoruz” diyerek 2-3 Ocak’ta yapacakları boykota çağrı yaptı.