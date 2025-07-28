İÜ İşletme Fakültesi'nin 'tercih günleri' paylaşımına tepki yağdı: "Verdiğiniz diplomanın garantisi yok"

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin tercih günleri tanıtımına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Fakültenin, tercih broşürünü yayınladığı X paylaşımının altına çok sayıda kişi, 4 aydır cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini hatırlattı.

Kullanıcılar, "Diplomanız iptal olsun istemiyorsanız uzak durun", "Merak ediyorum bu saatten sonra insanlar sizi neden tercih etsin kafanıza göre diploma iptali yapın diye mi?, "Sonra 30 yıllık diplomayı iptal etmezsiniz ama değil mi?" şeklindeki mesajlarla üniversitenin paylaşımına tepki gösterdi.

sonra 30 yıllık diplomayı iptal etmezsiniz ama değil mi? — Pala (@ekomentalityyy) July 26, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının yönetim kurulu kararıyla "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal edildiğini duyurmuştu.

Üniversite, İmamoğlu'nun diplomasını 18 Mart'ta iptal etmiş, İmamğolu 19 Mart sabahı gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1994'te mezun olmuştu.