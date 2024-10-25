İÜ, Perinçek ve Külünk için ders iptal etti

Haber Merkezi

İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ), Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen “Hedef Türkiye: Üç İsrail Planı” başlıklı etkinlik nedeniyle öğrencilerin dersi iptal edildi. Evrensel’in haberine göre, etkinliğin düzenlendiği saatte ders işlenmesi için ayrılmış olan konferans salonu rektörlük kararıyla söz konusu etkinliğe verildi.

Etkinliğin katılımcıları arasında eski AKP Milletvekili Metin Külünk ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yer aldı. Konferans salonunda işlenmesi gereken dersin öğretim görevlisi boş bir amfi bulamayarak dersi dışarıda işlemek zorunda kaldı.

İÜ Emek Gençliği tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Kendi kulüplerine boş amfi vermekten imtina eden üniversite yönetimi bu etkinlik için 120 kontenjanlı bir sınıfı mağdur etmiştir. Kendi ajandalarına uymayan herhangi bir etkinliğe karşı hantal bürokrasi çarklarını devreye sokan yönetim, işbirliği içinde olduğu oluşumlara kapılarını sonuna kadar açıyor. Üniversiteler arka bahçeniz değildir, söz hakkının öğrencide olduğu üniversiteleri kuracağız!” denildi.