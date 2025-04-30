İÜ’de 'Halkçı Gazetecilik ve Basın Emeği' etkinliği: "Karanlığa karşı halkçı haberciliği savunmak gerek"

Bilge Su YILDIRIM

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin 1 Mayıs İşçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü için düzenlediği Emek Haftası’nın son gününde, “Tekelleşen Medya Koşullarında Halkçı Gazetecilik ve Basın Emeği” adlı etkinlik, gazetemiz yazarı ve birgun.net Yayın Koordinatörü Berkant Gültekin ile Evrensel Gazetesi Yazarı Bülent Falakoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Emek haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin son gününde Gültekin ve Falakoğlu, tekelleşen ve AKP iktidarı tarafından her geçen gün daha da şiddetli saldırılara uğrayan medya ortamında halkçı gazeteciliğin nasıl mümkün kılınabileceğine ilişkin konuşmalar gerçekleştirdi.

İlk sözü Evrensel Gazetesi Yazarı Bülent Falakoğlu aldı. Falakoğlu, konuşmasına, “Sermaye grupları ve devletler neden basın medya içerisinde mutlaka yer almak isterler” sorusuyla başladı.

"MEDYA, SERMAYE İÇİN BİR ARAÇ GÖREVİNDE"

“Tek gayesi kâr etmek olan sermaye, kâr etmeyen bir alanda mutlak surette varlık göstermekte ısrarcı oluyorsa demek ki basının sahip olduğu bir kuvvet var” diyerek konuşmasını sürdüren Falakoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bu sorunun cevabını birkaç başlık altında toplayabiliriz. Türkiye’de özellikle basılı medya kâr getirmez, zorlu ve yıpratıcıdır ama buna rağmen sermaye grupları gazete sahibi olmakta ısrarcıdır. Çünkü ekonomik ve siyasi gidişatı belirlemek isterler. Toplumun yüzünü de kendi siyasi ve ekonomik ajandası doğrultusunda, kendi projelerine doğru çevirmek isterler. Medyayı burada bir araç, basını bir güç olarak kullanırlar. Ve elbette kendi aralarındaki yarışta, rekabette öne çıkana çelme takmak, geriye düşürmek, öne kendileri geçmek için çabalarken habercilikten fayda alırlar. Devlet ise bu noktada basını, kendi iktidar savaşı için bir araç olarak değerlendirir. Sermaye ve iktidarlar lehine dizayn edilen, bu yönde işlesin diye kaynak akıtılan bir medya ortamı içinde, halktan yana, halk için habercilik yapmakta ısrar etmek, bu nedenle toplum nezdinde kıymetli, sermaye sınıfı ve devlet açısından ise yok edilmesi gereken bir tehdit unsurudur.”

"GEZİ BAĞIMSIZ MEDYA İÇİN DE BİR KIRILMA OLDU"

Falakoğlu’nun ardından söz alan birgun.net Yayın Koordinatörü Berkant Gültekin ise konuşmasında Türkiye’deki habercilik ve medyadaki dönüşüme ilişkin ‘90’lı yıllardan bugüne dek uzanan bir projeksiyon sundu. Ülkedeki ana akım medyanın, devletin ‘karanlık’ yanının görünür hâle geldiği ve şiddet ile istikrarsızlığın ülke gündemini domine ettiği ‘90’lı yıllarda da AKP’nin ‘özgürleşme ve demokratikleşme’ propagandasıyla siyasi hayatına başladığı 2000’li yılların başında da sermaye gruplarının konumlanışı doğrultusunda bir yayın çizgisi tutturduğunu kaydeden Gültekin, şöyle devam etti:

“Örneğin sorunlar büyüse, halk isyan etse ve eylemler, grevler, mitingler düzenlese bile eğer bu başkaldırı sermayenin aleyhine ise medyada yer bulmuyor, eğer ki sermayenin kendisi de bu gidişattan rahatsız ve bir değişiklik talep eden bir pozisyondaysa toplumsal hareketlilik, birden, “Ülke çalkalanıyor, toplumsal rahatsızlık artıyor” gibi başlıklar manşetlerden veriliyordu. Bu hep böyle olmuştur. Elbette AKP kadar basın medya alanını ele geçirmek isteyen ve bu doğrultuda çabalayan başka bir siyasi yapıdan bahsedemeyiz. Nitekim bu sebepten basın medyaya dönük saldırıların bu denli arttığı ve iktidar karşıtı tek bir haberin bile oluşturulan havuz medyasına girmediği bir medya ortamı inşa edildi. Burada halk nezdinde yaşanan en büyük kırılmalardan birinin 2013’te, Gezi Direnişi’nde yaşandığını düşünüyorum. On binler iktidara karşı ayağa kalkmış ve örülen direniş ülkedeki tüm kentlere yayılmaya başlamışken kanallarda penguen belgeselleri yayınladı. Bu da halk nezdinde ‘Bunlar şimdi gerçekten yana haber yapmıyorsa bundan önce de mi gerçek olmayan haberler yapıyordu’ sorusunu uyandırdı.”

"DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE BAĞIMSIZ MEDYAYA DA SAHİP ÇIKMAK GEREK"

Gezi Direnişi ile birlikte yaşanan kırılmanın başta BirGün ve Evrensel olmak üzere bağımsız, muhalif gazetelere ve basın organlarına dönük ilgiyi artırdığını kaydeden Gültekin, özellikle 19 Mart sonrası oluşan itiraz ve yükselen halk hareketi ortamında bağımsız, muhalif medya kuruluşlarına sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. Gültekin, şu ifadelerle konuşmasını sonlandırdı: “Bugün eğer ülkeyi götürmek istediğimiz aydınlık yarınlardan bahsediyorsak karşımızda da özellikle medya aracılığıyla büyük bir karanlık oluşturmayı hedefleyen bir iktidar olduğunu hatırlamalıyız. Ülkedeki demokratikleşme mücadelesinde medyanın tuttuğu yeri de bilerek, bu bilinci yaygınlaştırmakta ısrarcı olmalıyız. Karşımızda yaratmak istedikleri bir karanlık var, bunun karşısında aydınlıkta ısrar eden tüm alanları korumalı ve desteklemeliyiz.”