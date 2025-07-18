İÜ’de tacizi ifşa eden öğrencilere soruşturma

BirGün Kadın Kolektifi

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde görev yapan bir akademisyenin, kadın öğrencileri derslerde sözlü taciz ettiği iddialarını gündeme taşıyan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açıldı. Tacizci akademisyeni mor boya ile protesto etmek ve "hakaret" soruşturma gerekçesi yapıldı.

İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü’nde Uzman Fizikçi Adem Soylamış'ın, kadın öğrencileri derslerde sözlü tacize maruz bıraktığı iddiaları üzerine Soylamış’ın ismini ifşa eden öğrenciler, okuldaki bürosunun kapısına mor boya dökmüş ve çeşitli ifadelerle protesto etmişti.

İstanbul Üniversitesi, öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açtı. Soruşturma kapsamında öğrencilere gönderilen yazıda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 54. maddesine dayanılarak disiplin soruşturması açıldığı, soruşturmanın konusunun, "Fizik Bölümü'nde görev yapan Uzman Fizikçi Adem Soylamış’ın büro kapısının mor boya ile boyanması ve kendisine yapılan hakaretler" olduğu bildirildi.

Öğrencilerin, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü savunmalarını vermek üzere Fen Fakültesi Dekanlığı’nda hazır bulunmaları istendi, aksi takdirde mevcut deliller üzerinden işlem yapılacağı belirtildi.