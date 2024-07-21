Ivan Rakitic'in yeni adresi belli oldu
Hırvatistan Ligi takımlarından Hajduk Split, Ivan Rakitic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Kaynak: Spor Servisi
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab'la yollarını ayıran Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic Hajduk Split'le anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ivan Rakitic'le 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Rakitic için bugün imza töreni düzenleneceği kaydedildi.
Futbol kariyerine Basel'de başlayan Ivan Rakitic, sonrasında sırasıyla Schalke, Sevilla ve Barcelona formalarını giydi.
2020'de Sevilla'ya dönen deneyimli orta saha, geçtiğimiz sezonun devre arasında takımdan ayrıldı ve Al-Shabab'a imza attı.
Kariyeri boyunca 848 maça çıkan Rakitic, 123 gol ve 136 asist kaydetti.